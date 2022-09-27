Уникальную Xbox Series X представили к запуску Hardspace: Shipbreaker, для розыгрыша
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Уникальную Xbox Series X представили к запуску Hardspace: Shipbreaker, для розыгрыша

Уникальную Xbox Series X представили к запуску Hardspace: Shipbreaker, для розыгрыша


Игра Hardspace: Shipbreaker на днях вышла на приставках Xbox Series X | S, в том числе в подписке Game Pass. Издательство Focus Entertainment решило отметить это событием розыгрышем уникальной игровой приставки Xbox Series X, выполненной в стиле игры. Для этого они объединились с бельгийским дизайнером Vadu Amka и представили консоль, которую можно видеть ниже.


Xbox Series X в стиле Hardspace: Shipbreaker ничем не отличается от базовой приставки, кроме ее уникального дизайна. Приобрести такую приставку не получится — только выиграть в конкурсе, который проходит в социальных сетях издательства.

Ниже можно посмотреть фотографии процесса создания этой необычной консоли Xbox Series X в стиле Hardspace: Shipbreaker.




# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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