В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры

Вадим Карасев





Сегодня FIFA 23 стала доступна игрокам в рамках 10-часовой пробной версии по EA Play и Game Pass Ultimate. Игроки обратили внимание на одну интересную особенность в настройках новой части футбольного симулятора.

Теперь игроки могут отключить критику своей игры со стороны комментаторов в FIFA 23. Для этого нужно перейти в настройки и включить соответствующую опцию. После этого пользователь не услышит негативных комментариев в адрес своих действий от комментаторов.





Какие именно комментарии FIFA 23 считает критическими, отключая их данной настройкой, не уточняется.