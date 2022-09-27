В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры
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В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры

В FIFA 23 можно отключить критику комментаторами вашей игры


Сегодня FIFA 23 стала доступна игрокам в рамках 10-часовой пробной версии по EA Play и Game Pass Ultimate. Игроки обратили внимание на одну интересную особенность в настройках новой части футбольного симулятора.

Теперь игроки могут отключить критику своей игры со стороны комментаторов в FIFA 23. Для этого нужно перейти в настройки и включить соответствующую опцию. После этого пользователь не услышит негативных комментариев в адрес своих действий от комментаторов.


Какие именно комментарии FIFA 23 считает критическими, отключая их данной настройкой, не уточняется.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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