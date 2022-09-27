В МИД России призвали ООН к более взвешенному курсу по Украине
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В МИД России призвали ООН к более взвешенному курсу по Украине

В МИД России призвали ООН к более взвешенному курсу по УкраинеЗамглавы МИД России Вершинин призвал ООН придерживаться более взвешенного курса по Украине

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, призвав международную организацию придерживаться более взвешенного и беспристрастного курса по Украине, сообщает постоянное представительство РФ при ООН.

«Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Вершинин настоятельно призвал ДиКарло и ее коллег из руководства Секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — сказано в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Украину в том, что она блокирует возможность въезда людей в освобожденную часть Запорожской области. По его словам, таким образом Киев пытается помешать проведению референдума.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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