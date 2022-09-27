В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело

Именно от духовного опыта человека зависит, через сколько часов после смерти душа покинет тело. Есть теория, которая гласит о том, что душа отделяется от тела за три дня, но у некоторых это может произойти намного быстрее. Именно поэтому на протяжении этих дней не принято проводить поминки.

Когда душа усопшего покидает тело





После ухода из жизни, душа человека в течение 40 дней находится в месте своего проживания при жизни. Но в это время она в ментальном теле, которое имеет такие же привычки, какие были при жизни, но только не может их реализовать.

Сразу после смерти душа пребывает в сильном смятении. Ей трудно осознать и понять, как дальше существовать. Именно поэтому у многих народов принято проводить похороны в день смерти. До тех пор, пока это не произойдет, душа будет находиться рядом.

После завершения похорон душа увидит, как ее тело «предается земле», и уже потом будет периодически проведывать его.

Как вести себя родственникам усопшего

После смерти душа будет некоторое время пытаться успокоиться, поэтому она будет ходить по любимым местам и окрестностям, навещая близких и знакомых. Именно поэтому всем родственникам в данное время необходимо перестать плакать, горевать и не демонстрировать свое уныние. Если душа усопшего увидит всю эту печаль, то будет испытывать муки.





Чтобы помочь душе как можно быстрее успокоиться, необходимо все время читать молитвы. Душа усопшего все слышит, ведь она всегда находится рядом с близкими людьми. Многие считают, что смерть — всего лишь переход в новую жизнь. Это можно сравнить со сменой одежды. Так и душа может менять одно тело на другое.

Что говорит православная церковь по поводу душ усопших

Православная церковь на этот счет говорит, что после ухода из этого мира душа должна пройти несколько этапов:

Попрощаться со своим физическим телом. Пребывать некоторое время на земле, навещая родных людей и посещая любимые места. Пройти период мытарства. Вознестись на небо. Пройти Божий Суд. Отправиться в Ад или Рай.

Все указанные этапы являются пошаговыми и возникают в специально отведенные дни. Именно в это время душа покойного нуждается в поддержке своих родных и близких. Они должны читать молитвы, ставить в храме свечи за ее упокой, заказывать панихиду и поминать. Также не стоит забывать посещать могилу и наводить там порядок.





После ухода из жизни, покойные родственники не перестают любить живых. Они еще несколько дней могут находиться рядом либо же приходить во сне и давать ценные советы. Часто так усопшие родители являются к своим детям и дают им какие-то подсказки.

Самим тревожить усопших родственников без причины не стоит. Любая попытка с ними связаться представляет тревогу и беспокойство для покойных. Как правило, усопшие сами знают, когда их родным нужна помощь и поддержка, поэтому они сами к ним являются.

Тем, кто хочет поговорить с родным человеком, которого нет в живых, нужно за него помолиться и мысленно обратиться к нему со своим вопросом. Со временем они сами дадут подсказку и ответ на него.