В России упало количество станций техосмотра из-за подорожания оборудования
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В России упало количество станций техосмотра из-за подорожания оборудования

В России упало количество станций техосмотра из-за подорожания оборудования«Известия»: в России количество станций техосмотра за год упало почти в два раза

Количество станций технического осмотра в России за год упало почти в два раза, с 7,3 тысячи до 3,8 тысячи, пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Станции закрываются из-за лишения организации аккредитации. Это происходит по причине того, что их оборудование не соответствует требованиям или устарело, а также из-за других нарушений. С 1 января этого года 3465 операторов ТО были лишены аккредитации, из них 144 добровольно отказались заниматься ТО, а 3249 не получили подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

Еще 62 станции потеряли аккредитацию из-за нарушений правил проведения ТО. Одна из причин несоответствия оборудования требованиям — подорожание. Только прибор для проверки фар стоит в районе 100 тысяч рублей, а система для фотофиксации техосмотра — от 60 тысяч, пояснил представитель одной из закрытых станций Сергей Ременюк. Он добавил, что для проверки автобусов или грузовиков нужна более серьезная и дорогая техника.

Сложившаяся ситуация может привести к отмене обязательного ТО и у коммерческого транспорта, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене регулярного техосмотра личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях. С 1 сентября этого года было упрощено прохождение ТО.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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