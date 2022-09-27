В Совфеде высказались о российско-японских отношениях после инцидента с консулом

Вадим Карасев

Сенатор Карасин: ущерба отношениям РФ и Японии после инцидента с консулом не ожидается

Инцидент с задержанием консула Японии не стоит трактовать как ухудшение отношений Москвы и Токио. Об этом высказался

председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, пишут «Известия».

По словам сенатора, такие инциденты нередко случаются в дипломатической практике. «Речь идет о рядовом принятом в нашей жизни эпизоде, который не стоит раздувать в какую-то всемирную катастрофу», — подчеркнул парламентарий.

Карасин добавил, что никакой геополитической катастрофы в связи с инцидентом не ожидается. Не стоит это трактовать как страшное ухудшение отношений с обеих сторон, резюмировал он.

26 сентября во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Это произошло во время получения за деньги данных ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.