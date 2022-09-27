В субботу, 1 октября 2022 года в РФ отмечают День пожилого человека

День пожилого человека — особый праздник, который отмечают в России в начале октября. Ежегодно праздник проходит в первый день второго месяца осени, а в 2022 году торжество наступит в субботу.

История праздника День пожилого человека

Самое главное торжество для всех наших бабушек и дедушек – это день пожилого человека. История праздника берет свое начало еще в 70-х годах прошлого века. Первые мысли о его создании пришли на ум ученым, которые всерьез задумались о старении населения и о влиянии людей старшего возраста на развитие экономики.





В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла Первая Всемирная ассамблея, которая затронула проблему старения населения. Представители разных стран рассказывали о жизни людей престарелых и делились друг с другом опытом. Это стало важным вопросом для правительств стран, ведь социальное и экономическое положение людей почтенного возраста играет важную роль в развитии любого государства, независимо от его местоположения.

Проблему обеспечения ветеранам жизни достойной старости нужно было решать. Организация Объединенных Наций, конечно же, не могла не поддержать решение ассамблеи, вследствие чего Генеральной Ассамблеей ООН было установлено: 1 октября – день пожилого человека.

Следующая ассамблея состоялась уже в 2002 году в Мадриде. Она не только поддержала решение об утверждении специального Дня пожилого человека, но и разработала основные положения деятельности, направленной на улучшение жизни пенсионеров.

Поздравления с Днем пожилого человека, картинки

Пожилой человек – это

Тот, кто живет очень долго,

Преисполненный чувства

Гражданского долга,

Кто умеет любить, кто

Умеет мечтать,

Кто чужие ошибки

Умеет прощать!

Пусть он возрастом стар,

Человек пожилой,

Но душою и сердцем

Всегда молодой,

Жизнь умеет ценить и

Живет для других!





***

Мы поздравить пришли

Всех людей пожилых!

Пожелать, чтоб родные

Относились с любовью!

Пожелать вам удачи,

Долгих лет и здоровья!

Чтобы ваша душа была

Счастьем согрета!

Знайте, вы нам нужны еще

Многие лета!

(Н. Веденяпина)

***

Вы прожили немало лет,

Дорог немало исходили,

И каждый день вам дарит свет,

И что бы там ни говорили —

Душой вы молоды всегда!

Душою вы всегда безбрежны!

А впереди у вас года,

Еще счастливей ваших прежних!

Желаем, чтобы каждый миг

Был полон нежностью любимых,

Хороших фильмов, светлых книг,

И теплых снов неповторимых!

***

Седина пусть пробежалась,

То – от мудрости лишь след…

Ваше сердце не остыло –

Будто вам лишь 20 лет!

Никогда не унывайте,

Не пристало унывать!

Вы душою молодые…

Говорим вам: так держать!