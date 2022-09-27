Валерии предложили поехать на фронт

Певица Валерия могла и не отменять свои концерты. Артистка на прошлой неделе отменила все свои запланированные концерты. Артистка посчитала, что ситуация в мире сложная и радоваться на данный момент лишний раз не стоит.Журналистка Алена Жигалова считает, что Валерия могла бы и не сворачивать свою деятельность. По ее словам, наши ребята сейчас тоже нуждаются в поддержке. «Вы же можете поехать на фронт и там выступать. Концерты же можно давать и благотворительные», — подчеркнула Алена.