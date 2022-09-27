Вернуть былой блеск и чистоту: как очистить ванну от известкового налета и желтизны

Наверняка все хотят, чтобы их ванная комната всегда выглядела чистой. Однако при ее регулярном использовании на ней возникают неэстетичные пятна и откладывается мыльный налет. Узнайте, как очистить ванну от известкового налета и желтизны с помощью простых подручных средств, которые обязательно найдутся дома у каждой хозяйки.

Как сохранить чистоту акриловой ванны

После каждого использования ванны протирайте ее мягкой салфеткой досуха. Это поможет сохранить ее белый цвет и предотвратит появление новых загрязнений.

Не комбинируйте между собой несколько чистящих средств, ведь неизвестно, как они себя поведут при соединении и какие от этого будут последствия.

Чтобы поддержать чистоту ванны из акрила, используйте для ее очистки жидкое средство для мытья посуды с мягкой губкой или хозяйственное мыло. После мытья хорошенько ополосните стенки теплой водой и насухо протрите салфеткой из микрофибры.

Если вы заметили, что определенные чистящие средства негативно воздействуют на эмалевое покрытие ванной, сразу прекратите их использование, чтобы избежать еще большего разрушения покрытия.

Как вернуть чистоту чугунной ванне

Ванна из чугуна отличается своей прочностью и долговечностью. Её поверхность устойчива к появлению микротрещин и царапин, а также не боится воздействия многих чистящих средств. Однако чтобы сохранить чистоту ванны продолжительное время, важно вовремя проводить ее чистку. В этом помогут такие компоненты:

пищевые средства: лимонная кислота, сода, соль и уксус;

аптечные средства: нашатырный спирт и перекись водорода.

Все компоненты нужно смешать между собой. Нанесите полученный состав на пожелтевшие участки с помощью губки. Очищать загрязнения нужно до полного их исчезновения. После этого ванну следует тщательно ополоснуть водой.

Важное примечание: перед чисткой с помощью такого средства, нужно настежь открыть окна в помещении и дверь в ванную. Также не забудьте использовать дополнительные средства защиты, такие как респиратор и резиновые перчатки.

Как очистить ванну от известкового налета и желтизны

Многим известно, что из крана течет жесткая вода. Это является главной причиной образования налета и желтизны на ванной. Чтобы устранить неэстетический вид поверхности, можно воспользоваться такими способами:

Способ №1: использование кислоты

Благодаря кислотам можно легко разрушить известковый налет. Чтобы воспользоваться этим способом, вам понадобятся простые пищевые средства.

Выполнение:

в ванную налить теплую воду;

добавить в нее 200 мл уксуса или растворить в воде один пакет лимонной кислоты;

жидкость оставить работать не менее чем на 3 часа;

слить содержимое;

хорошо обмыть ванну и вытереть ее досуха мягкой салфеткой.

Способ №2: применение щелочных средств

Благодаря активной работе щелочных средств, ванне можно вернуть былой блеск и чистоту. Кроме того, чистка поверхности хлоркой или белизной имеет еще и антибактериальный эффект.

Выполнение:

в ванну набрать холодную воду;

добавить в нее бутылку Белизны или Хлорки;

оставить содержимое на всю ночь;

утром слить жидкость и тщательно ополоснуть поверхность водой, протирая ее мягкой губкой;

после этого протереть стенки ванны насухо мягкой тряпкой.

Способ №3: устранение плесени с ванной и придание белизны

Чтобы избавиться от плесени, понадобится приготовить специальную кашицу:

соединить 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. пищевой соды;

добавить в порошок небольшое количество воды для образования кашицы;

ванну смочить водой и натереть полученной смесью с помощью мягкой губки;

отдельно смешать 50 г уксуса и столько же отбеливателя, и нанести полученную жидкость вторым слоем на поверхность ванны через 10 минут после того, как натерли ее кашицей;

по истечении получаса ополосните ванну водой и протрите насухо мягкой салфеткой.

Вернуть белый цвет ванне и убрать плесень можно и другим способом. Все места, которые она поразила, нужно протереть хлоркой или можно использовать безопасное щадящее средство: