VK запросила разъяснений из-за удаления приложений в AppStore

Вадим Карасев

VK направила Apple запрос о разъяснениях из-за удаления приложений в AppStore

VK направила запрос в Apple с требованием предоставить разъяснения из-за удаления приложений холдинга в AppStore. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что ранее установленные приложения на устройствах пользователей продолжают работать в обычном режиме.

Ранее «Код Дурова» сообщил, что все приложения холдинга VK исчезли из App Store. Отмечалось, что после удаления приложения ВКонтакте для iOS также пропали и другие приложения из экосистемы соцсети — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

