Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство
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Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство

Владимир Путин агенту ЦРУ дал гражданство
Президент Владимир Путин решил дать Российское гражданство Эдварду Сноудену. Эдвард Сноуден известен всему миру как бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. Много лет назад он сбежал из страны и перебрался в Россию. Все эти годы 39-летний Сноуден живет в нашей стране, правда, никто не видел его и не знает точное местонахождение знаменитого агента ЦРУ. Сегодня же неожиданно стало известно, что президент России Владимир Путин дал гражданство бывшему американцу. Дмитрий Песков заявил — этого попросил сам Эдвард. Эту новость активно обсуждают в социальных сетях. Например, на сообщение информационных агентств прореагировала Маргарита Симоньян. «Сноудена мобилизуют?» — написала знаменитая тележурналистка. «Дали гражданство Сноудену. Ну как-то даже знаете, как-то даже и не интересует уже особо», — выразила свое мнение Ксения Собчак.
Адвокат Кучерен рассказал, что Сноуден не подпадает под частичную мобилизацию в России, потому что не служил в российской армии. Слухи о том, что Эдвард получит российское гражданство, появились еще в 2020 году. Тогда он впервые стал отцом — супруга Сноудена родила сына в одной из московских больниц. Несмотря на желание получить новый паспорт, сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, сообщил: он будет воспитывать ребенка в духе американских ценностей. Больше того, он ждет того момента, когда снова воссоединится с друзьями в Америке. К слову, в 2013 году Эдвард рассказал журналистам о том, что американские спецслужбы следят за ключевыми фигурами в мире. После этого на него объявили охоту, поэтому он запросил временное убежище в России.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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