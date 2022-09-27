"Вперед в окоп!": в Сети требуют от Тимати ехать защищать Родину

Вадим Карасев

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, и многие уехали из страны. В их числе оказался и Тимати, который сам это подтвердил, выложив фотографию на фоне мечети в Ташкенте.



40-летняя журналистка Ксения Собчак когда-то была в дружеских отношениях с Тимуром Юнусовым и даже снималась в его клипе на песню "Потанцуй со мной", но теперь даже она не прошла мимо его публикации.

Ксения убеждена, что Тимур отправился в Узбекистан не туризма ради, а чтобы затаиться на время непростой ситуации. "Герой только Пугачеву стебать", — написала Собчак в своих соцсетях. Речь идет о комментарии Тимура, который он оставил под скандальным постом Аллы Пугачевой, в котором она попросила признать ее иноагентом.

Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее полит решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!

За журналисткой последовали и остальные: под каждым постом рэпера находятся люди, которые задают ему вопросы. "Тима, тебя подтянули в военкомат?", "Почему не на фронте, патриот?", "Тимон, это фото с призывного участка?", "Вперед в окоп!" — троллили Тимура хейтеры.

Однако Тимати почитал пару дней комментарии и решил высказаться. "Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет", — заявил артист и обещал, что поедет на фронт, если понадобится его специальность.

Виктория Боня раскритиковала Ксению Собчак

Собчак и Боня конфликтуют довольно давно, но встретиться в эфире и выяснить свои отношения они почему-то не торопятся. Виктория считает, что Ксения боится и не придет к ней на эфир, потому что "не сможет ответить за свои слова".

Журналисты "СтарХит" напомнили ей, что Собчак когда-то звала ее на эфир, но что-то у них не получилось. Боня уверена, что тогда экс-ведущей "Дома-2" было чем ее подколоть, а теперь нет, и поэтому она не станет даже пытаться.

Столько времени с ней провела, мы и за кадром общались. Знаю ее настоящую, какой она иногда, но все же бывает. У Собчак есть сила ума, но нет силы духа.