Все тайное станет явным: чем опасна ложь для энергетики и кармы

Говорят, что чем сложнее мозг, тем более он склонен к абстрактной мыслительной деятельности. А она, в свою очередь, связана с созданием альтернативы реальности: выдумками, фантазиями и, в конце концов, ложью. Это вовсе не плохо, наоборот, открывает массу возможностей. Вопрос лишь в том, как мы используем свою «суперспособность». Если человек ищет выход из сложных ситуаций посредством обмана, то, вероятно, он лишь создает новые проблемы. Разберемся, чем так опасна ложь, как она влияет на энергетику и карму любого человека, который ее применяет.

Почему ложь опасна для кармы

Сразу сознательно обойдем тему лжи во спасение. Это периферийная зона, где любой аргумент может перевесить в сторону классификации ее как «зла» либо «добра». А задачу вешать ярлыки мы не ставим.





Карму ухудшает ситуация, когда человек намеренно искажает факты для получения выгоды или, что еще хуже, для очернения другого человека. Если происходит такое, то в жизни начинают случаться неприятности, неурядицы. Вы можете возразить: мол, есть уйма проходимцев, у которых обман — часть профессии, и живут они при этом припеваючи. Да, порой законы кармы неочевидны. Она может все вернуть человеку гораздо позже, но расплата неизбежно настанет.

Вывод: временная маскировка проблемы не стоит того, чтобы портить себе карму, а значит, и жизнь. Лучше испытать неудобства сразу, но не получить в будущем сложности неизвестного происхождения. Ведь потом человек редко вспоминает, что он когда-то сделал не так.

Как влияет ложь на энергетику

Чувство радости, гармонии, спокойствия — это нормально. Эти состояния говорят о том, что энергетика человека находится на высоком уровне. А ложь так или иначе огорчает нас самих, создает массу проблем, ведь нужно как минимум запомнить то, что наврали, и согласовать дальнейшие факты с выдуманными, придерживаясь этой линии.

Кроме того, человек может испытывать чувство вины перед другими людьми, особенно родными, за то, что сказал неправду. Переживания подобного рода сильно «бьют» по энергетике, истощая ее ресурсы. Как следствие — недомогания, хвори, духовное обеднение. Мало кто сознательно выбрал бы для себя такую судьбу.

Закон бумеранга





Закон бумеранга действует на двух уровнях сразу. Первый — это кармический, а второй — чисто социальный. За ложь, особенно если она создала кому-то много неприятностей, могут отомстить. Месть тоже бывает совершенно разного характера, но в любом случае счастливее она еще никого не сделала. Страдает как тот, кому мстят, так и тот, кто мстит сам. А еще некоторые люди умеют это делать в тонком плане: насылая порчу, проклятия и т.д.

Ложь повышает уровень стресса

На физиологическом уровне ложь портит наше самочувствие. В кровь выбрасываются гормоны стресса, меняющие химический состав клеток. В результате у лжеца падает концентрация, внимание, способность трезво анализировать ситуацию. Вследствие ухудшения самочувствия значительно снижается продуктивность и страдает социальная интеграция.

Правдолюбы же более оптимистичны, энергичны, общительны и раскрепощены. А это показатель высокого уровня жизни.

Как ложь влияет на отношения с людьми





Рано или поздно любая ложь вскрывается. Не зря же говорят, что «все тайное станет явным». Когда люди понимают, что перед ними нечестный человек, то вряд ли захотят иметь с ним дело как в профессиональном, так и в личном плане. Лжец теряет авторитет, уважение, от него бегут друзья и любимые. Даже когда в следующий раз он будет говорить правду, к ней отнесутся с недоверием, будут перепроверять информацию.

Конечно, врать или не врать — выбор всегда остается за человеком. Но, как показывает практика, правдивость не только выгоднее, она делает вас красивее внутри и снаружи. Достоинство и честь — это не то, что выходит из моды, эти качества будут цениться столько, сколько будет существовать человечество.