"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за чего опухла Джанабаева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за чего опухла Джанабаева

"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за чего опухла Джанабаева

43-летняя Альбина Джанабаева, на протяжении долгого времени предпочитавшая вести домашний образ жизни, недавно наконец вышла в свет. Как оказалось, певица серьезно изменилась внешне. Пластический хирург Андрей Копасов назвал причины произошедшего.

Эксперт не заметил на лице Альбины Джанабаевой следов радикальных пластических операций. По мнению хирурга, могла иметь место разве что нижняя трансконъюктивальная блефаропластика.


"Все остальные изменения скорее результат работы косметолога", - утверждает Андрей Копасов.

Как считает пластический хирург, ради сохранения молодости Альбина Джанабаева прибегала к пресловутым "уколам красоты".

Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина. В отечности лица у Альбины виноваты филлеры. После введения они вызывают посттравматический отек и имеют свойство тянуть на себя воду.

Андрей Копасов заявил Telegram-каналу "Звездач", что стоимость подобных процедур зависит от клиники и варьируется от 150 до 500 тысяч рублей.


Джанабаева показала сына от Меладзе

1 сентября певица показала поклонникам отправляющегося в школу сына, которому исполнилось 8 лет. В руках мальчика при этом был простенький букетик.

"И снова в школу, и снова здравствуйте!" - подписала снимок супруга Валерия Меладзе.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Стало известно о состоянии Бориса Моисеева перед смертью
Стало известно о состоянии Бориса Моисеева перед смертью
"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за чего опухла Джанабаева
"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за
Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно было скрывать?
Брат Бориса Моисеева еще утром узнал о смерти певца. Кому выгодно
Meta обвинила Россию в распространении дезинформации
Meta обвинила Россию в распространении дезинформации
Возможность устранения последствий от утечек на «Северных потоках» оценили
Возможность устранения последствий от утечек на «Северных потоках»
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и
Авторы Nioh сообщили, что «не имеют возможности» выпустить игру на Xbox
Авторы Nioh сообщили, что «не имеют возможности» выпустить игру на
В Совфеде высказались о российско-японских отношениях после инцидента с консулом
В Совфеде высказались о российско-японских отношениях после инцидента
Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Расписание магнитных бурь в октябре 2022 года
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special Edition Controller
Microsoft официально представила новый геймпад — Mineral Camo Special
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Ксения Собчак едко подколола Сергея Шнурова, сбежавшего из России
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок
Алина Кабаева вдохновила юных спортсменок

Топ на сегодня

Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов
Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и поздравления в стихах
Красивые поздравление с Воздвижение Господним 2022 года, картинки и
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на конференции в Казани
Роботы, искусственный интеллект и блокчейн: будущее наступило на

Еще по теме

Секрет отека лица Альбины Джанабаевой раскрыл хирург
Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Альбина Джанабаева покорила поклонников ярким образом в красном наряде
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу