"Вызывают посттравматический отек": хирург раскрыл, из-за чего опухла Джанабаева

Вадим Карасев

43-летняя Альбина Джанабаева, на протяжении долгого времени предпочитавшая вести домашний образ жизни, недавно наконец вышла в свет. Как оказалось, певица серьезно изменилась внешне. Пластический хирург Андрей Копасов назвал причины произошедшего.

Эксперт не заметил на лице Альбины Джанабаевой следов радикальных пластических операций. По мнению хирурга, могла иметь место разве что нижняя трансконъюктивальная блефаропластика.



"Все остальные изменения скорее результат работы косметолога", - утверждает Андрей Копасов.

Как считает пластический хирург, ради сохранения молодости Альбина Джанабаева прибегала к пресловутым "уколам красоты".

Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина. В отечности лица у Альбины виноваты филлеры. После введения они вызывают посттравматический отек и имеют свойство тянуть на себя воду.



Андрей Копасов заявил Telegram-каналу "Звездач", что стоимость подобных процедур зависит от клиники и варьируется от 150 до 500 тысяч рублей.

Джанабаева показала сына от Меладзе

1 сентября певица показала поклонникам отправляющегося в школу сына, которому исполнилось 8 лет. В руках мальчика при этом был простенький букетик.

"И снова в школу, и снова здравствуйте!" - подписала снимок супруга Валерия Меладзе.