Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян
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Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян

Windows 11 перестала обновляться на компьютерах россиян

Американская корпорация Microsoft заблокировала на территории России последнее обновление операционной системы Windows 11 под номером 22H2.

В число нововведений обновления входит улучшение меню "Проводник", а также изменение интерфейса "Диспетчера задач". В данный момент пользователи ПК жалуются, что не могут скачать апдейт: обновление заблокировано.


Летом американская корпорация Microsoft заявила, что в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине фирма будет сокращать свое присутствие в РФ до тех пор, пока из активов почти ничего не останется. Примеру компании последовал другой мировой IT-гигант, производитель сетевого оборудования Cisco.

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По материалам: uposters.ru

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