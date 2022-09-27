Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой 27 сентября

В повестку дня было включено свыше 30 вопросов

На пленарном заседании Государственной Думы, которое прошло 27 сентября 2022 года, было рассмотрено более 30 законопроектов. Из них в первом чтении депутаты приняли 11, во втором — 17, в третьем — 5.

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память жертв стрельбы в школе в Ижевске 26 сентября. На заседании выступил спикер Национального собрания парламента Республики Зимбабве Джейкоб Муденда.

№ 115864-8

Предлагается внести в Гражданский кодекс РФ уточнение, при каких случаях патент на изобретение некоторых видов продуктов можно признать недействительным.

№ 519326-7

Поправки, вносимые в Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 36 и 40.1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», устраняют ряд правовых коллизий, которые возникают при осуществлении деятельности сельхозкооперативом.

№ 112293-8, № 101311-8 (документы были рассмотрены во втором и третьем чтениях)

На время военной службы трудовые договоры с мобилизованными гражданами будут приостановлены. После возвращения они смогут в течение трех месяцев вернуться на прежнюю должность.

Кроме того, установлен ряд гарантий для членов семей мобилизованных и добровольцев.

№ 122372-8 (документ был рассмотрен во втором и третьем чтениях)

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, и их семьи будут освобождены от пеней за просрочку уплаты коммунальных платежей на время службы. Соответствующее решение принимаются главами регионов.

Кроме того, упрощается процедура получения инвалидами и пенсионерами компенсации взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

№ 99737-8

Предложено установить гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они временно не участвуют в создании произведений или не выступают. Выплаты будут рассчитывать в соответствии с тарифной ставкой, окладом творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного или стимулирующего характера, но не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.

№ 146647-8

Волонтерам и добровольцам будет предоставлено право на компенсацию за причинение вреда их жизни и здоровью.

№ 1053719-7

Планируется исключить из закона об ответственном обращении с животными требования к выгулу домашних животных для владельцев собак-поводырей. Кроме того, установить понятие «собака-проводник».

№ 1221720-7

На Правительство РФ будут возложены полномочия по установлению требований к зоомагазинам, зоорынкам и другим местам продажи животных.

№ 140571-8

Планируется ввести процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в области твердых коммунальных отходов. Конфликты, возникающие между компаниями, будет разрешать Федеральная антимонопольная служба.

№ 43018-8

Предлагается законодательно закрепить сроки применения такой меры пресечения, как залог, а также порядок ее продления.

№ 106966-8

На таможенные органы могут быть возложены полномочия по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, которые связаны с выводом капитала за рубеж.

№ 95216-8

Срок пересмотра решения суда о выплате компенсации реабилитированному предложено ограничить одним годом.

№ 135674-8

Правительству РФ будет предоставлено право утверждать порядок проведения проверки экспертизы ориентировочной стоимости строительства судна. Также уточняются правила определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна.

№ 1193650-7

Изменениями, вносимыми в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, предусматривается наделение администраций бассейнов внутренних водных путей полномочиями вводить временный запрет на движение судов во время массовых мероприятий.

№ 1071485-7

Уточняются сферы деятельности ведомственной охраны, а также категории охраняемых объектов.

№ 99629-8

Предлагается новый, упрощенный, порядок выкупа публичной компанией собственных акций. Использовать его можно только с целью покупки ценных бумаг для мотивации и поощрения своих сотрудников и работников подконтрольных организаций.

№ 758964-7

Торги по покупке или аренде земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, могут разрешить проводить в электронной форме.

№ 85708-8

Образовательные организации высшего образования, работающие в «Сколково», получат право разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

№ 199777-8

Планируется предоставление кредитных каникул для граждан, которые привлечены для выполнения боевых задач, связанных со специальной военной операцией, а также для тех, кто находится на их иждивении. Речь идет о членах семьи, находящиеся на обеспечении военнослужащего, и инвалиды I или II групп.

№ 118994-8

Предложено при заключении договоров страхования применять упрощенную идентификацию клиентов, если сумма страховой премии не превышает 40 тысяч рублей. Исключение составят некоторые виды страхования (на случай смерти, дожития до определенного возраста, пенсионного страхования и др.). В этом случае упрощенная идентификация будет применяться, если договор заключают на сумму, не более 15 тысяч рублей.

№ 149903-8

Уточняется порядок уплаты госпошлины за аккредитацию вузов, колледжей и школ и признание квалификации, полученной за рубежом.

№ 155843-8

Предлагается установить формы социальной реабилитации больных наркоманией, а также урегулировать вопросы госконтроля за соблюдением обязательных требований в этой сфере.

№ 196024-8

Правительство РФ будет принимать решения об индексации оклада, доплат и надбавки к пенсии, учитываемых при увеличении пенсии прокурорам и следователям Следственного комитета.

№ 168232-8

На Генпрокуратуру РФ возлагаются полномочия собственника в отношении закрепленного за ней федерального имущества. Также устанавливается перечень структурных подразделений, которые могут быть сформированы в органах прокуратуры.

Кроме того, планируется ввести дополнительную социальную поддержку семей умерших или погибших прокурорских работников, которые уже не находятся на службе.

№ 155711-8

Внесенные изменения направлены на синхронизацию норм Гражданского кодекса РФ с действующим законодательством.

№ 155708-8

Поправки направлены на обеспечение установления единого порядка предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.

№ 140808-8

Уточняется порядок проведения конкурсных процедур и передачи объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения концессионеру для качественного и бесперебойного предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг. Планируется установить запрет на участие в соглашении в качестве концессионера государственных (муниципальных) унитарных предприятий или бюджетных учреждений в случае, если один из учредителей такого предприятия или учреждения является концедентом.

№ 172833-8

Предлагается наделить Минпромторг полномочиями устанавливать перечень работ Фонда развития промышленности.

№ 173015-8

Законопроект уточняет порядок предоставления отчетности компаний по выбросам загрязняющих веществ.