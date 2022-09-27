Запад охладел к поставкам тяжелого вооружения Киеву
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Запад охладел к поставкам тяжелого вооружения Киеву

Запад охладел к поставкам тяжелого вооружения КиевуBloomberg: Запад не собирается поставлять Украине тяжелое вооружение

Западные страны не будут поставлять Киеву тяжелую технику вроде танков, а также охладели к идее резко увеличить поставки вооружений Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Европейском союзе.

Агентство сообщило, что в вопросе военных поставок Украине «США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе». По словам источников, в Брюсселе не прослеживается намерений развернуть поставки танков украинским войскам.

В частности, Германия пока не давала разрешения на передачу своих танков Leopard странам-эксплуататорам (находится на вооружении Испании, Нидерландов и Турции). Кроме того, Италия сместила свой фокус с поддержки Украины из-за нехватки средств.

Ранее газета New York Times сообщила, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказали существенного влияния в боях, которые велись за Артемовск. Поэтому украинские военные признали их бесполезность

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По материалам: lenta.ru

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