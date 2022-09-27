Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу
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Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу

Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоуПародистка Елена Воробей пожаловалась на обтягивающий костюм на съемках шоу «Аватар»

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей пожаловалась на дискомфорт на съемках нового шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Ее слова приводит издание «Вокруг ТВ».

Воробей выступала в проекте в амплуа Русалочки. Знаменитость объяснила выбор тем, что ей хотелось испытать на себе образ, который не приходится ей по душе. «Я не люблю воду, моя стихия — воздух. Когда мне предложили этот аватар, я подумала, что, наверное, он настолько не будет вязаться со мной, с моим внутренним ощущением пространства, мироздания, что нужно дерзнуть и попробовать этот образ», — высказалась она.

Юмористка также отметила, что испытывала неудобства во время съемок в передаче. По словам Воробей, ее костюм был очень обтягивающим, а на голову крепилось тяжелое устройство. «Я артист со стажем, начинала еще в прошлом, XX веке. Воображение у меня богатое, и, мне кажется, в Средние века в Испании так пытали, стискивая черепную коробку», — заявила она.

Телеканал НТВ объявил о запуске передачи «Аватар» в мае. В каждом выпуске шоу участвуют девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром вымышленного персонажа. Во время выступления они находятся в специальной комнате, откуда получают возможность передавать своему аватару движения и эмоции. Задача судей — угадать, кто скрывается за маской.

В роли судей проекта выступают шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, телеведущая Ида Галич, а также заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина.

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По материалам: lenta.ru

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