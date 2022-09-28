15 дизайнерских решений, чья уникальность не только удивляет, но и не на шутку озадачивает

В мире маркетинга все средства хороши, чтобы только украсть внимание покупателя. А если это будет дизайн упаковки или какая-то её деталь, способная взорвать мозг человека, тогда результат точно гарантирован. Ведь удивить — это одно, а вот озадачить и оставить после себя много вопросов — совершенно другое. Сегодня мы готовы показать вам 15 таких случаев, после которых вопрос «Почему именно так?» будет неоднократно выскакивать у вас в голове.

Что делает краска для волос в коробке с хлопьями?

Неудачная упаковка создаёт иллюзию, будто хлеб в ней плесневелый

Мыльные пузыри, чья упаковка напоминает сок или детское питание

В творчестве свобода мысли и никакой математики

Дизайнер этой игрушки, кажется, забыл, что он уже добавил к туловищу единорога две ноги. Ну что ж, теперь у него их 6…

Носки с грязным принтом

Зато грязи будет не видно!

Набор для оригами, в котором бумага уже была сложена. Браво!

Принт на подошве кроссовок моего папы создаёт впечатление, будто он наступил на что-то неприятное

Слон с маленьким хоботком, но с длиннющими конечностями. Почему было не сделать всё наоборот?

Это не кондиционер или ополаскиватель для белья, это просто упаковочка сока

Не совсем удачный выбор, чем можно было бы заменить букву «O» в слове «HOME»

Теперь это «HAME».

Странный дизайн обёртки молочного шоколада

Почему они решили, что для S не хватит места рядом с остальными буквами?

Купил полотенце, на котором изображён Снуп Догг. Но он почему-то всё время висит вниз головой…

Вы что-нибудь видите? Вот и я ничего!

Информация о маске для лица была напечатана белым шрифтом на пастельном цвете. Результат: неведение, чего тебе ждать от этого чудесного косметического средства.

Здесь точно никого не убили?

Они говорили, что постельное бельё будет с розами…