15 забавных и немного упоротых комиксов, глядя на которые сквозь смех задаёшься вопросом: «Что за …?»
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15 забавных и немного упоротых комиксов, глядя на которые сквозь смех задаёшься вопросом: «Что за …?»

15 забавных и немного упоротых комиксов, глядя на которые сквозь смех задаёшься вопросом: «Что за …?»

Каких только комиксов не существует на белом свете: и грустные, и весёлые, и социальные, и жизненные. Но сегодня мы покажем вам особенные комиксы — упоротые! Художник Андрей Наров создаёт арты на грани здравого смысла и отборного чувства юмора. Да, они действительно странноватые, но при этом смешные, а как известно именно смех продлевает жизнь!

Дратути по-нейросетовски

Нейросеть — это вообще лучший друг человечества по поставкам юмора. Вон какие постеры она может рисовать, любой художник позавидует!

Лёгкая эротика, без регистрации и смс

Вот и поговорили

Я — хищник, я — альфа

А мы-то думали

Для новичков, что тут не ясно?

С — смелость

А тут вы можете похихикать над комиксами, посвящёнными противоборству наших ожиданий и суровой реальности, которая каждый раз одерживает победу.

Беззззапелляционное заявление

Сниматель домов на час

Кто бы мог подумать

Там ещё черепаший суп есть

Ну солнышко, ты-то куда?

История одного знакомства

Это же гениально!

Актуалочка для офисных работников

А как вы относитесь к таким незаурядным комиксам?

# Интересное
По материалам: twizz

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