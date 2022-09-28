15 забавных и немного упоротых комиксов, глядя на которые сквозь смех задаёшься вопросом: «Что за …?»
Каких только комиксов не существует на белом свете: и грустные, и весёлые, и социальные, и жизненные. Но сегодня мы покажем вам особенные комиксы — упоротые! Художник Андрей Наров создаёт арты на грани здравого смысла и отборного чувства юмора. Да, они действительно странноватые, но при этом смешные, а как известно именно смех продлевает жизнь!
Дратути по-нейросетовски
Нейросеть — это вообще лучший друг человечества по поставкам юмора. Вон какие постеры она может рисовать, любой художник позавидует!
Лёгкая эротика, без регистрации и смс
Вот и поговорили
Я — хищник, я — альфа
А мы-то думали
Для новичков, что тут не ясно?
С — смелость
А тут вы можете похихикать над комиксами, посвящёнными противоборству наших ожиданий и суровой реальности, которая каждый раз одерживает победу.
Беззззапелляционное заявление
Сниматель домов на час
Кто бы мог подумать
Там ещё черепаший суп есть
Ну солнышко, ты-то куда?
История одного знакомства
Это же гениально!
Актуалочка для офисных работников
А как вы относитесь к таким незаурядным комиксам?