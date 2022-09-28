17 знаменитых девушек, внешность которых была приближена к идеалу с помощью фильтров и фотошопа

Когда нам на глаза попадаются фотографии знаменитостей, мы с трудом можем увидеть в них какие-то изъяны. Ведь для многих внешность звёзд идеальна и без всякой ретуши и редакторов. Но в Инстаграме* всё-таки нашёлся один аккаунт под названием goddess.women, автор которого считает немного иначе. Любитель фотошопа не оставил без внимания звёздных красавиц и с радостью отредактировал их фото до неузнаваемости. А точнее их лица.

Кристен Стюарт

Джиджи Хадид

Джулия Робертс

Рианна

Сидни Суини

Селена Гомес

Марго Робби

Анджелина Джоли

Ирина Шейк

Кэмерон Диас

Кадр из фильма «Маска», 1994. В своё время этот фильм стал судьбоносным для американской модели и актрисы Кэмерон Диас. Больше мощных ролей, которые оказались дебютом в кино для их исполнителей, можно найти здесь.

Эль Фэннинг

В 2012 году актриса Дженнифер Лоуренс снялась в главной роли в фильме «Голодные игры». С этого момента прошло уже 10 лет, и многое успело поменяться. И по этому случаю у нас есть целый пост, в котором мы показываем, как изменились актёры «Голодных игр» спустя 10 лет после выхода первого фильма.

Блейк Лайвли

Дакота Джонсон

Энн Хэтэуэй

Дженнифер Энистон

А под этим постом было немало негативных комментариев в сторону автора. По мнению подписчиков, он «немного» переборщил с обработкой фото. Ведь теперь актрису не узнать от слова совсем!

Что? Нееет, это не Дженнифер Энистон.

Что ты сделал с этой женщиной?

Сплошные фильтры.

А как вы считаете, автор действительно перестарался, колдуя волшебной палочкой фотошопа, или нет?

Фотошоп — дело великое. Но, как позывает практика, с этой чудо-программой надо быть осторожным. Поэтому к нему лучше не прикасаться без наличия умений, даже если очень хочется.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.