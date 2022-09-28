18 провальных случаев, когда производители одежды решили, что «и так сойдёт», заставив покупателей злиться
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18 провальных случаев, когда производители одежды решили, что «и так сойдёт», заставив покупателей злиться

18 провальных случаев, когда производители одежды решили, что «и так сойдёт», заставив покупателей злиться

Идеальная одежда должна украшать человека, который её носит, а ещё быть удобной и комфортной. Но так бывает далеко не всегда. Иногда производители то ли что-то упускают при её создании, то ли решают, что «и так сойдёт». Некоторые странности заметны сразу, а некоторые сюрпризы обнаруживаются только во время носки. Мы собрали для вас примеры таких модных провалов.

Дорогие джинсы с фальшивыми карманами

Кажется, цифры должны были быть

На футболке напечатано имя файла

Внезапно

Платье жертвы зомби-апокалипсиса

Очень дорогая сумка, которая выглядит так, будто на ней плесень

Бедный задушенный фламинго

Точно Шрек?

Внезапная одинокая синяя полоска

Франкенштейн выползает из неожиданного места

Принты вообще вещь опасная. Когда рисунки попадают на стыки швов, нередко возникают комичные моменты. Этот случай тому подтверждение.

Это цветы или раны?

Платье с принтом, который растекается, когда вы потеете

Динозаврик с пятью лапками

Текст на шапке такого же цвета, как и шапка

Шапка была у меня в течение года, и я только что это заметил.

Перевёрнутый принт

Промашка вышла

Место узора имеет значение

Моя девушка купила новые носки

А здесь мы собрали для вас случаи, когда идеи у людей были мегастранные, но исполнение не подкачало.

# Интересное
По материалам: twizz

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