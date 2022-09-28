19 забавных записей из детских дневников и анкет, в которых спрятана житейская мудрость и море смеха
Дети смотрят на мир совершенно иначе, чем взрослые. Благодаря своей непосредственности и исключительной искренности, маленькие люди порой делают поразительные умозаключения, которые способны привести в восторг своей мудростью и проницательностью. Однако при этом они ещё и невероятно смешны. Но насколько часто мы вспоминаем о том, что и сами когда-то были детьми? Некоторым взрослым посчастливилось обнаружить свои детские дневники и найти там весьма забавные записи. Предлагаем вам взглянуть на них и поднять себе настроение.
Тот самый момент, когда чувствуешь себя абсолютной звездой
Вот так поворот
Тот самый момент, когда осознаёшь, что мир не всегда бывает справедлив к тебе.
Какая мама не обрадуется, если у её ребёнка всё в порядке с самооценкой?
Ценное поручение для мамы
Так выглядит настоящий триумф
Юлька, наверное, создавала определённые препятствия
Наверняка, у каждого был такой друг, который всегда немножко бесил.
Напоминалка, которая точно не позволит забыть
Приоритеты нужно расставлять правильно с раннего детства.
Детская народная мудрость
Оказывается, найти искреннего и надёжного друга сложно даже в детстве. Что уж говорить теперь о взрослых.
Тайный поклонник Рома, который совсем не хочет оставаться тайным
Всё сказано по факту
Внутренняя борьба с собой
Все мы чувствовали волнение перед этим важным днём
Отличное развлечение
Иногда скопившиеся эмоции и энергию нужно выплескивать наружу. Хорошо, когда дети это понимают и пользуются при случае этой возможностью.
Разговоры с дневником
Детские будни
Главное, радостно об этом сообщить
Девичьи штучки
Честная характеристика о себе
Держи друзей близко, а врагов ещё ближе
Если желаете ещё вдоволь посмеяться, то предлагаем вам продолжить просмотр смешных записей из анкет. Скорее переходите сюда.