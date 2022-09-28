19 забавных записей из детских дневников и анкет, в которых спрятана житейская мудрость и море смеха

Дети смотрят на мир совершенно иначе, чем взрослые. Благодаря своей непосредственности и исключительной искренности, маленькие люди порой делают поразительные умозаключения, которые способны привести в восторг своей мудростью и проницательностью. Однако при этом они ещё и невероятно смешны. Но насколько часто мы вспоминаем о том, что и сами когда-то были детьми? Некоторым взрослым посчастливилось обнаружить свои детские дневники и найти там весьма забавные записи. Предлагаем вам взглянуть на них и поднять себе настроение.

Тот самый момент, когда чувствуешь себя абсолютной звездой

Вот так поворот

Тот самый момент, когда осознаёшь, что мир не всегда бывает справедлив к тебе.

Какая мама не обрадуется, если у её ребёнка всё в порядке с самооценкой?

Ценное поручение для мамы

Так выглядит настоящий триумф

Юлька, наверное, создавала определённые препятствия

Наверняка, у каждого был такой друг, который всегда немножко бесил.

Напоминалка, которая точно не позволит забыть

Приоритеты нужно расставлять правильно с раннего детства.

Детская народная мудрость

Оказывается, найти искреннего и надёжного друга сложно даже в детстве. Что уж говорить теперь о взрослых.

Тайный поклонник Рома, который совсем не хочет оставаться тайным

Всё сказано по факту

Внутренняя борьба с собой

Все мы чувствовали волнение перед этим важным днём

Отличное развлечение

Иногда скопившиеся эмоции и энергию нужно выплескивать наружу. Хорошо, когда дети это понимают и пользуются при случае этой возможностью.

Разговоры с дневником

Детские будни

Главное, радостно об этом сообщить

Девичьи штучки

Честная характеристика о себе

Держи друзей близко, а врагов ещё ближе

Если желаете ещё вдоволь посмеяться, то предлагаем вам продолжить просмотр смешных записей из анкет. Скорее переходите сюда.