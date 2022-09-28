20 неповторимых переводов на русский язык из меню ресторанов в разных странах

Русский язык - трудный язык, поэтому даже онлайн-переводчик не всегда справляется с ним. Но владельцы ресторанов из разных стран, видимо, не в курсе этого и продолжают подавать нашим туристам меню, которые вызывают дикий хохот, но никак не аппетит!

1. Осел ты или нет? А ну-ка скрой желатин!

2. Бедное блюдо :(

3. Похоже на заклинание...

4. Рискнете отведать?

5. Бедный Максим :(

6. Отличное название рыбы!

7. Хорошо, что не в армию...

8. И чем им картофель не угодил...

9. Так, так! А тут уже оскорблениями попахивает!

10. Повара явно что-то курили, раз аж спаржа и креветки смеялись!

11. Жестоко однако!

12. Да, на зоне никому не бывает легко...

13. Некрасивый творог? Спасибо за честность!

14. Невкусный, видимо...

15. Это как "Карты, деньги, два ствола"

16. Спасибо, что предупредили!

17. В лучших традициях голливудского экшена!

18. А где у утки подбородок?

19. Хм хм...

20. Скажите спасибо, что не из бородавок!

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