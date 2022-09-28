20 неповторимых переводов на русский язык из меню ресторанов в разных странах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 20 неповторимых переводов на русский язык из меню ресторанов в разных странах

20 неповторимых переводов на русский язык из меню ресторанов в разных странах

20 неповторимых переводов на русский язык из меню ресторанов в разных странах

Русский язык - трудный язык, поэтому даже онлайн-переводчик не всегда справляется с ним. Но владельцы ресторанов из разных стран, видимо, не в курсе этого и продолжают подавать нашим туристам меню, которые вызывают дикий хохот, но никак не аппетит!

1. Осел ты или нет? А ну-ка скрой желатин!

2. Бедное блюдо :(

3. Похоже на заклинание...

4. Рискнете отведать?

5. Бедный Максим :(

6. Отличное название рыбы!

7. Хорошо, что не в армию...

8. И чем им картофель не угодил...

9. Так, так! А тут уже оскорблениями попахивает!

10. Повара явно что-то курили, раз аж спаржа и креветки смеялись!

11. Жестоко однако!

12. Да, на зоне никому не бывает легко...

13. Некрасивый творог? Спасибо за честность!

14. Невкусный, видимо...

15. Это как "Карты, деньги, два ствола"

16. Спасибо, что предупредили!

17. В лучших традициях голливудского экшена!

18. А где у утки подбородок?

19. Хм хм...

20. Скажите спасибо, что не из бородавок!

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить свежие огурцы подольше
Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить свежие
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые
В A Plague Tale: Requiem будет до 300 000 крыс одновременно на экране — новые детали об игре
В A Plague Tale: Requiem будет до 300 000 крыс одновременно на экране
Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на «Северных потоках»
Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на
Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД
Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД
Казакам добровольческого отряда "Ермак" вручили государственные награды Российской Федерации
Казакам добровольческого отряда "Ермак" вручили
Подробности смерти Бориса Моисеева
Подробности смерти Бориса Моисеева
Подборка провального дизайна одежды (15 фото)
Подборка провального дизайна одежды (15 фото)
Андрей Звягинцев прокомментировал решение покинуть оскаровский комитет
Андрей Звягинцев прокомментировал решение покинуть оскаровский комитет
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской области
Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской
Анна Семенович стала чрезвычайно опасной для Украины
Анна Семенович стала чрезвычайно опасной для Украины

Топ на сегодня

В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к Лорак. Соцсети звезд
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах

Еще по теме

В Skype появилась функция синхронного перевода на русский язык
Рождественское меню Меркель «просочилось» в СМИ
Иракские школьники начнут изучать русский язык
«Русский город»: Украинские журналисты возмутились обслуживанием в Харькове