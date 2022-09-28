4 способа устранить утечку энергии и вернуть силы
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4 способа устранить утечку энергии и вернуть силы

4 способа устранить утечку энергии и вернуть силы
Синдром хронической усталости на сегодняшний день является рядовым явлением. И если замотанность стала постоянной спутницей, самое время искать причины утечки энергии и, соответственно, устранять. Причины утечки энергии лежат на поверхности. Однако современный человек их не замечает, ведь для него эти явления в порядке вещей.

1. Вечная спешка

Такое время: кто не успел, тот опоздал. Однако фраза «скоро только кошки родятся!» тоже в духе нынешнего времени. Золотые слова, между прочим. Ведь попытки сделать одновременно несколько дел, негативно влияет не только на качество сделанной работы, но и на психику человека. Он становится взвинченным, рассеянным, а это прямая дорога к синдрому хронической усталости. Необходимо осознавать каждое действие, и в момент его свершения думать только о нем. Например, во время сборов на работу на них и следует сосредоточиться. Ни к чему представлять себя в офисе за компьютером. Всему свое время.

2. Бесполезные разговоры

Бесконечные разглагольствования о совершенно бесполезных вещах, жалобы на жизнь, длинные исповеди и банальные сплетни вызывают чувство душевного опустошения. Человеческий мозг имеет свойство впитывать словесный мусор, подобно губке. Таким образом, после таких пустопорожних бесед приходится восполнять запас энергии. Самое лучшее, что в этом плане можно предпринять – это не проявлять интереса к пустым разговорам. А по возможности следует переключить собеседника на более полезную тему. Но если такой возможности нет, во время излияний рекомендуется притвориться глухонемым.

3. Синдром отличника

Еще один короткий и прямой путь к упадку сил – стремление все успеть, подогреваемое, ко всему прочему, рекламой. Красота, богатство и власть, навязанные ТВ и авторами статей, требуют жертв. Но, увы, человек приносит в жертву довольно ценные вещи: дружбу, личную жизнь, взаимоотношения с детьми, свободное время, душевный покой и много чего еще. Не нужно предъявлять к себе завышенных требований. Да и другим не следует позволять этого делать, особенно, если учесть, что посторонним людям чужие достижения безразличны.

4. Однообразие

Речь идет о рутине. От быта, однотипного досуга и однообразных отношений тоже можно устать. Даже один и тот же интерьер со временем может спровоцировать депрессивное состояние. Поэтому необходимо периодически вносить в свою жизнь перемены. Например, хотя бы раз неделю ходить на работу другой дорогой, а вместо привычных бутербродов приготовить на завтрак блинчики с вареньем или затейливую яичницу. Можно поменять вазы и горшки с цветами, перевесить картины. А небольшие сюрпризы родным и друзьям не только принесут немало позитивных эмоций, но и разнообразят отношения. Если возникает страх что-то не успеть, рекомендуется задуматься: «А что, собственно, не успеть?» Во многих случаях это оказывается какой-нибудь пустяк! Но даже если имеет место весомый повод для тревоги, стоит подумать, как отреагировать на него без лишних эмоций. В конце концов, жизнь дается человеку лишь однажды.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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