Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату
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Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату

Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату
Только-только участники Дом-2 порадовались за своего товарища Тиграна Салибекова, который заселился с девушкой в одну комнату, как Татьяна Афанасова сообщила, что не желает оставаться на Дом-2 и устроила истерику. Ведущие телешоу заявили, что Татьяна Афанасова решила сбежать от Тиграна Салибекова едва успев заселиться в комнату. Но незадолго до этого она всём рассказывала, что у неё очень сильная симпатия к Тиграну. Она вполне спокойно обнималась с ним и целовалась. Однако стоило их отношениям приблизиться к интиму, как девушка просто расплакалась.

В этот раз Салибекову в самом деле попалась очень впечатлительная девушка. Все остальные нормально реагировали на близость, а эта ручьём льёт слезы. Однако все подробности этой небольшой трагедии станут известны немного позже.

Также прошёл слух, что Татьяна отнеслась к Тиграну со всей душой, но ему так и не удалось отпустить мысли о Юлии Белой. Именно по этой причине он прокладывает максимум усилий, чтобы уговорить руководителей проекта ее вернуть. Может поэтому у него и не получается построить отношения с другими?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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