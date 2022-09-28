Афанасова сбежала от Салибекова сразу после заселения в одну комнату

Вадим Карасев

Ведущие телешоу заявили, что Татьяна Афанасова решила сбежать от Тиграна Салибекова едва успев заселиться в комнату. Но незадолго до этого она всём рассказывала, что у неё очень сильная симпатия к Тиграну. Она вполне спокойно обнималась с ним и целовалась. Однако стоило их отношениям приблизиться к интиму, как девушка просто расплакалась.В этот раз Салибекову в самом деле попалась очень впечатлительная девушка. Все остальные нормально реагировали на близость, а эта ручьём льёт слезы. Однако все подробности этой небольшой трагедии станут известны немного позже.Также прошёл слух, что Татьяна отнеслась к Тиграну со всей душой, но ему так и не удалось отпустить мысли о Юлии Белой. Именно по этой причине он прокладывает максимум усилий, чтобы уговорить руководителей проекта ее вернуть. Может поэтому у него и не получается построить отношения с другими?