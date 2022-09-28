Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти

Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти
Дочь певицы Аллы Пугачевой могла погибнуть. Борис Моисеев всю жизнь называл Кристину Орбакайте своей дочкой и даже квартиру в Литве отписал на нее, а в 80-е годы он спас ее жизнь, приняв верное на тот момент решение. Однажды Алла Пугачева отправила отдыхать в Сочи 16-летнюю дочь Кристину под присмотром Бориса Моисеева. Наследница народной артистки была очарована теплоходом «Адмирал Нахимов» и предложила совершить на нем путешествие Борису.
Тот уже почти согласился, но все-таки решил позвонить маме Кристины и спросить у нее разрешения. «Не морочьте мне голову. Какой круиз? Какой »Нахимов«? Вы там, что, с ума сошли? Вам чего не хватает? Вообще возвращайтесь в Москву!» - заорала в трубку Алла Пугачева. Они послушались, а на следующий день узнали, что «Адмирал Нахимов» потерпел крушение и большинство пассажиров погибло, пишет Woman.ru.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

В Ижевске простились с детьми и учителями, погибшими от рук психически невменяемого стрелка
В Ижевске простились с детьми и учителями, погибшими от рук
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных
Анну Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Анну Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер
Сергея Полунина затравили в Узбекистане за патриотический номер
Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не плохое наследство
Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не
Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис
Катерина Шпица оказалась в списке самых некрасивых актрис
Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти
Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти
Сергей Лазарев отправится в горячую точку
Сергей Лазарев отправится в горячую точку
Сообщение о взрыве в Дагестане оказалось недостоверным
Сообщение о взрыве в Дагестане оказалось недостоверным
Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить в чистоте белые кроссовки
Полезные советы и рекомендации, которые позволят сохранить в чистоте
Невестка диктора Аллы Данько сбежала от ее сына к олигарху
Невестка диктора Аллы Данько сбежала от ее сына к олигарху
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)

Топ на сегодня

В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к Лорак. Соцсети звезд
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и
Кредит под залог дома или земельного участка
Кредит под залог дома или земельного участка
Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации
Иван Охлобыстин рассказал о военной мобилизации

Еще по теме

Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери
Алла Пугачева собирается помочь с похоронами Бориса Моисеева
«Лиза растет настоящей принцессой»: поклонники восхищены подросшей дочерью Аллы Пугачевой
Алла Пугачева обманом спасла подругу