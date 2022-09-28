Алла Пугачева мистическим образом спасла дочку от смерти

Дочь певицы Аллы Пугачевой могла погибнуть. Борис Моисеев всю жизнь называл Кристину Орбакайте своей дочкой и даже квартиру в Литве отписал на нее, а в 80-е годы он спас ее жизнь, приняв верное на тот момент решение. Однажды Алла Пугачева отправила отдыхать в Сочи 16-летнюю дочь Кристину под присмотром Бориса Моисеева. Наследница народной артистки была очарована теплоходом «Адмирал Нахимов» и предложила совершить на нем путешествие Борису.Тот уже почти согласился, но все-таки решил позвонить маме Кристины и спросить у нее разрешения. «Не морочьте мне голову. Какой круиз? Какой »Нахимов«? Вы там, что, с ума сошли? Вам чего не хватает? Вообще возвращайтесь в Москву!» - заорала в трубку Алла Пугачева. Они послушались, а на следующий день узнали, что «Адмирал Нахимов» потерпел крушение и большинство пассажиров погибло, пишет Woman.ru.