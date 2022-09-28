Алла Пугачева собирается помочь с похоронами Бориса Моисеева

Певица Алла Пугачева хорошо дружила с покойным артистом. Артистка одной из первых публично отреагировала на смерть Бориса Моисеева. В микроблоге Примадонна оставила скорбное сообщение. Известно, что Алла Пугачева и Борис Моисеев были очень дружны. Алла Борисовна поддерживала тяжело больного Бориса Моисеева.Как стало известно, скорее всего Алла Пугачева поможет с организацией похорон покойного друга. «Думаю, Пугачева в курсе… Наверное, поможет с похоронами…» — сказала журналистам концертный директор певицы Елена Чупракова, цитирует «СтарХит». Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер в этот вторник, 27 сентября, в своей квартире. Причиной смерти известного певца и танцовщика стал инсульт.