Алла Пугачева высказалась об ушедшем Борисе Моисееве
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Алла Пугачева высказалась об ушедшем Борисе Моисееве

Алла Пугачева высказалась об ушедшем Борисе Моисееве
Певицу Аллу Пугачеву связывала давняя дружба с артистом. Артистка была давней подругой Бориса Моисеева, которая помогала ему в самые сложные времена и выхаживала после инсульта. Слова соболезнования Примадонна выразила в соцсетях. Кончина Бориса Моисеева стала неожиданностью для деятелей шоу-бизнеса. Социальные сети заполнили слова соболезнования, комментарии и фотографии с исполнителем хита «Голубая Луна». Коллеги по сцене не хотят в это верить, хотя «крошка Боря» уже много лет как нигде не появлялся и вел достаточно замкнутый образ жизни. В шоке от новости и Алла Пугачева, которая долгие годы дружила с музыкантом и, когда у того случился первый инсульт, помогала ему. В соцсетях она опубликовала общее фото и подписала.
«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай», — написала Примадонна. Именно в шоу Аллы Пугачевой Борис Моисеев стал делать первые шаги на большой сцене. В 80-х он организовал трио «Экспрессия», где был одним из лидеров. Танцоров заметила певица и пригласила к себе шоу, после чего Борис Михайлович поставил несколько музыкальных программ, а в 90-е и сам решил выйти на сцену и запеть. В 95-96 гг. он представил программу «Дитя порока», а затем и «Падший ангел». Борис Моисеев неоднократно подчеркивал, что для него было важно мнение Пугачевой и он всегда мог позвонить и попросить совет. Более того, даже Филиппу Киркорову он помог с постановкой во время создания первой видеоработы.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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