Андрей Малахов рассказал о разводе с женой
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Андрей Малахов рассказал о разводе с женой

Андрей Малахов рассказал о разводе с женой
Появились слухи о том, что ведущий Андрей Малахов находится на грани развода. Шоумен оперативно отреагировал на сообщения в Сети о своем разрыве с женой. Сегодня анонимный источник выступил с предположением, что браку телезвезды пришел конец. Такие выводы были сделаны на основании того, что раньше Малахов практически не расставался с Натальей Шкулевой, а теперь супруги почти не появляются на публике вместе. «Последние две недели встречала Андрея тут и там, с кем угодно, но не с супругой. Они всегда жили каждый своей жизнью, но сейчас как будто совсем дружить перестали», — пишет источник. Малахов в ответ на эту публикацию заявил, что буквально на днях вместе с женой провел церемонию «Народной премии» в Чите. Он обратился к тем, кто переживает за его семейную жизнь, и попросил не нагнетать обстановку.
«Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили»,— закрыл Малахов обсуждение этой темы. Интересно, что разговоры о проблемах в семейной жизни Малахов пресек еще в самом «зародыше», а вот слухи о проблемах со здоровьем до сих пор так и не прокомментировал. Год назад СМИ взорвались заголовками о том, что ведущий болен онкологией. Инсайдеры сообщали, что ведущий прошел курс лечения за границей, после чего потерял часть волос и был вынужден начать носить парик. Собственно говоря, свой 50-летний юбилей Малахов отметил как раз в немецкой клинике. Недавно он кардинально изменил имидж и отказался от накладки, при этом слухи о тяжелой болезни по-прежнему не комментирует.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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