Андрей Звягинцев прокомментировал решение покинуть оскаровский комитет

Вадим Карасев

Звягинцев объяснил уход из оскаровского комитета отказом выдвигать фильм из России

Режиссер Андрей Звягинцев прокомментировал свое решение покинуть оскаровский комитет России. Его слова передает РБК.

Кинодеятель объяснил, что решение об уходе было продиктовано отказом комитета выдвигать на премию «Оскар» фильм от России. Звягинцев назвал подобную инициативу «странной», «безобразной» и определил ее как «вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии».

«Мое решение выйти из оскаровской комиссии продиктовано примерно теми же резонами, о каких написал в своем письме председатель этой комиссии Павел Чухрай. Когда ты из прессы узнаешь о решении возглавляемой тобой организации о ее уже объявленном решении не выдвигать в этом году фильм от России, какими бы политическими, этическими или эстетическими соображениями ни были движимы те, кто единолично приняли такое решение, — это вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации», — заявил Звягинцев.

Режиссер также выразил мнение, что решение об отказе выдвигать фильм на американскую премию было принято «с оглядкой на действия и курс российского руководства». Он подчеркнул, что по-прежнему остается русским режиссером и российским гражданином, однако не желает «хоть как-то сочетаться с такими безумными решениями и быть причастным к делам и настроениям таких людей», имея академические и иные членские привилегии.

О том, что Звягинцев покинул оскаровский комитет России, стало известно 27 сентября. Подобное решение также приняли режиссеры Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов.