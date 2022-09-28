Анна Семенович стала чрезвычайно опасной для Украины

Певица и ведущая Анна Семенович оказалась в черных списках Украины. Журналисты сообщили, что Анна Семенович попала в черный список властей Украины. Экс-солистку «Блестящих» признали угрозой нацбезопасности страны. Исполнительница хита «Секси бомбочка» обратила на себя внимание властей Украины. Сегодня стало известно, что Семенович вошла список «лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». Данное решение приняло министерство культуры страны из-за открытой поддержки российской политики.Напомним, что в черном списке находятся около 300 деятелей культуры. В него вошли Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Евгений Кузьмин и многие другие, пишет Telegram-канала «Абзац». Семенович пока не комментирует новый статус. Недавно звезда призналась, что слегла с температурой. Несмотря на болезнь и внутренние переживания, она старается поддерживать оптимистический настрой. «Когда тревожно и грустно, нам еще больше нужно сфокусироваться на хорошем. Да, это очень сложно, в голове крутятся тревожные мысли, но мы должны уметь их останавливать, верить в то, что все будет хорошо, наши близкие будут здоровы и справятся со всеми трудностями. Изменить ситуацию мы можем только если будем поддерживать друг друга и грамотно, правильно мыслить, не поддаваясь панике. Прямо сейчас начните замечать хорошее. Например, солнце за окном, вкусный суп в тарелке и блеск в ваших глазах», — советует исполнительница.