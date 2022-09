Анонс Age of Empires IV для Xbox может состояться в октябре

Вадим Карасев





Почти год прошел со дня релиза Age of Empires IV. За это время разработчики выпустили немало крупных обновлений и дополнений, а сама игра успела собрать множество наград. После релиза Age of Empires IV на PC разработчики говорили, что изучают возможность выпуска стратегии на приставках Xbox, но до сих пор консольная версия не была анонсирована.

Сегодня разработчики Age of Empires IV анонсировали шоу, посвященное 25-летию серии Age of Empires. Оно пройдет 25 октября, и в этот день создатели проекта намерены не только рассказать о будущих обновлениях, но и обещают некоторые интересные сюрпризы. Еще в январе этого года появлялась информация, что Age of Empires IV уже тестируют на приставках Xbox, и анонс консольной версии игры, как ожидается, может состояться в рамках шоу 25 октября.

В тот же день, 25 октября, будет выпущена версия Age of Empires IV: Anniversary Edition, которая включает в себя игру и все выпущенные обновления/дополнения.