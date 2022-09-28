Авторы A Plague Tale: Requiem представили сюжетный трейлер новых приключений Гуго и Амиции

Вадим Карасев





Совсем скоро состоится релиз A Plague Tale: Requiem — продолжения A Plague Tale: Innocence. Сегодня разработчики игры представили новый трейлер, который посвятили истории, разворачивающейся в A Plague Tale: Requiem.

События игры A Plague Tale: Requiem происходят через полгода после событий первой части. Главные герои, Гуго и Амиция Де Рун, отправляются на юга, чтобы начать жизнь с чистого листа после произошедших с ними событий. Но сбежать от родового проклятия, крыс и приключений у героев не получается.

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Напомним, выйдет игра A Plague Tale: Requiem уже 18 октября — на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, в том числе в Game Pass. Прохождение игры займет около 15-18 часов.