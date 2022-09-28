"Билайн Казахстан" перестанет транслировать телеканалы "Россия-24" и "Первый"

Вадим Карасев

Казахстанское подразделение телекоммуникационной компании "Билайн" с 5 октября текущего года перестанет транслировать ряд популярных российских телеканалов на платформах "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV. Об этом оператор сообщил в пресс-релизе на официальном сайте.

С начала октября "Билайн Казахстан" прекратит показ телеканалов "Россия 24, "РТР Планета", "Россия К", "Первый канал СНГ", "Дом кино", "Победа", "О!", "НТВ МИР", "Карусель International", "Музыка Первого", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", а также "Дом кино Premium HD" и "Бобер".

Казахстанские клиенты "Билайна" не останутся полностью без российского ТВ: после 5 октября у них останется доступ к ряду каналов, в числе которых РЕН ТВ, RTVi, "Спас", СТС International, "Ностальгия", "МАТЧ! Планета".

В июне парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на эфирное вещание российских новостных программ и фильмов про войну. Информационный контент российского и советского производства молдавское руководство расценило как материалы, которые "разжигают ненависть, оправдывают или продвигают военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы" и информацию, "враждебную демократическим ценностям и процессам".



Ранее в Киргизии и Туркмении заблокировали вещание российских телеканалов. Представители телекоммуникационных компаний обосновывают это "принятием в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках".