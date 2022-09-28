Большой якорь римских времен поднят со дна у берегов Англии
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Большой якорь римских времен поднят со дна у берегов Англии

Большой якорь римских времен поднят со дна у берегов Англии

Большой якорь римской эпохи был извлечен со дна южной части Северного моря у берегов Саффолка на востоке Англии. Изготовленный из кованого железа якорь имеет длину 198 сантиметров и весит 90 килограммов. Он еще точно не датирован, но особенности его конструкции и изготовления указывают на то, что это римский якорь возрастом от 2000 до 1600 лет. Якорь такого размера можно было использовать только на очень большом судне. По оценкам, оно должно было быть одним из крупнейших римских торговых судов.

Брэндон Мейсон из компании Maritime Archeology Ltd рассказывает: «Всё указывает на то, что это римский якорь, которому почти 2000 лет, что является невероятно редким памятником истории. Если эта дата подтвердится, будет трудно переоценить ее значение: мы знаем только о трех якорях до эпохи викингов из северных европейских вод за пределами Средиземноморья, и только два из них уцелели. Мы считаем, что эта находка может быть старейшим и одним из крупнейших сохранившихся примеров, что дает нам веские доказательства невероятной активности, которая, должно быть, происходила на морских путях во времена Римской империи, но о которой мы знаем относительно мало».

Фото: Scottish Power Renewables

Якорь был обнаружен в 2018 году во время обследования морского дна перед строительством морской ветряной электростанции East Anglia ONE. Строительство продолжалось, но якорь находился под постоянным наблюдением и охранялся зоной отчуждения. Забота о его сохранности побудила морских археологов поднять якорь. Сейчас он подвергается консервации и исследованию, чтобы помочь уточнить его возраст и происхождение. Владельцы ветряных электростанций Scottish Power Renewables заказали подробный анализ материала якоря, в котором будут применены ранее не использовавшиеся научные методы. После завершения этой работы в 2025 году якорь станет частью постоянной экспозиции в Музее Колчестера и Ипсвича.

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По материалам: polit.ru

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