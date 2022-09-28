Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора

Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора
Журналистка считает, что певец Борис Моисеев умер при странных обстоятельствах. Артист был одним из самых известных артистов в России. В свое время он прославился, когда выступал в шоу Аллы Пугачевой. Им удалось стать близкими друзьями. Также певец помогал Филиппу Киркорову в начале карьеры. Но последние 10 лет артист провел уединенно. Не удивительно, что известие о его смерти для многих стало ударом. О случившемся сообщил арт-директор Моисеева Сергей Горох. Он был единственным, кто был с ним рядом в последние годы. По словам продюсера, тело артиста обнаружила домработница, которая и позвонила в скорую помощь. Однако позже выяснилось, что дело обстояло иначе. Более того, многих насторожил тот факт, он только теперь рассказал, что Борис Михайлович пережил третий инсульт.
Журналистка Алена Жигалова решила озвучить странные обстоятельства смерти Моисеева. «Начнем с того, что для всех стало большим удивлением, что у артиста был третий инсульт (эту информацию раньше не раскрывали). Во-вторых, СМИ сообщают, что первым, кто сегодня приехал на место смерти после директора Сергея Гороха был ритуальный агент, а уже потом скорая помощь, которой оставалось лишь констатировать смерть. В-третьих, еще в марте этого года журналисты писали, что квартира Бориса Моисеева в столице площадью 120 кв. м. переписана на его директора — все того же Сергея Гороха, единственного человека, от которого мы получали вообще какие-либо известия о состоянии певца», — заявила она. Также Алена напомнила, что у певца есть старший брат Марк Толкач, который уже давно с недоверием относился к Гороху. Он открыто подозревал его в усугублении здоровья заслуженного артиста. Якобы арт-директор не уберегал артиста от пагубных привычек, хотя здоровье Моисеева и так было шатким. Жигалова отметила, что родные узнали о смерти певца от журналистов. Об этом она написала в Телеграм-канале «Алена, Блин!».
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл
Гороскоп на октябрь 2022 года от Анжелы Перл
Бывшего мужа Курковой могут мобилизовать в России, в то время как его брата призвали на Украине
Бывшего мужа Курковой могут мобилизовать в России, в то время как его
Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое расширение для игры
Утечка: В Microsoft Store обнаружили новое издание Far Cry 6 и новое
В России заявили о провале попытки Зеленского сорвать частичную мобилизацию
В России заявили о провале попытки Зеленского сорвать частичную
Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора
Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора
Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора
Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора
Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Сергей Лазарев привел детей на шоу «Аватар»
Андрей Малахов рассказал о разводе с женой
Андрей Малахов рассказал о разводе с женой
Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией
Сергей Зверев поиздевался над нынешней ситуацией
Дубровский недоволен ролью «проходного билета»
Дубровский недоволен ролью «проходного билета»
Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и народные приметы
Польза и опасность сна с кошкой в одной постели: мнения врачей и
Прошел в миллиметрах от ДТП
Прошел в миллиметрах от ДТП

Топ на сегодня

Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от наследства и не водит дочь на могилу отца
Бывшая жена Бориса Грачевского – почему хотела отказаться от
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Красивые поздравления с Днем воспитателя 2022
Между Грецией и Турцией усиливается противостояние из-за военной техники на островах в Эгейском море
Между Грецией и Турцией усиливается противостояние из-за военной
"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова завоевала сердце Петросяна
"Стала за ним ухаживать": юморист рассказал, как Брухунова

Еще по теме

Эпатажный Борис Моисеев болен раком вдвойне — СМИ
Стало известно о состоянии Бориса Моисеева перед смертью
Умер певец Борис Моисеев
Борис Моисеев показал роскошные апартаменты за 15 миллионов рублей