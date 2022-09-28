Борис Моисеев незадолго до смерти переписал квартиру на директора

Журналистка считает, что певец Борис Моисеев умер при странных обстоятельствах. Артист был одним из самых известных артистов в России. В свое время он прославился, когда выступал в шоу Аллы Пугачевой. Им удалось стать близкими друзьями. Также певец помогал Филиппу Киркорову в начале карьеры. Но последние 10 лет артист провел уединенно. Не удивительно, что известие о его смерти для многих стало ударом. О случившемся сообщил арт-директор Моисеева Сергей Горох. Он был единственным, кто был с ним рядом в последние годы. По словам продюсера, тело артиста обнаружила домработница, которая и позвонила в скорую помощь. Однако позже выяснилось, что дело обстояло иначе. Более того, многих насторожил тот факт, он только теперь рассказал, что Борис Михайлович пережил третий инсульт.Журналистка Алена Жигалова решила озвучить странные обстоятельства смерти Моисеева. «Начнем с того, что для всех стало большим удивлением, что у артиста был третий инсульт (эту информацию раньше не раскрывали). Во-вторых, СМИ сообщают, что первым, кто сегодня приехал на место смерти после директора Сергея Гороха был ритуальный агент, а уже потом скорая помощь, которой оставалось лишь констатировать смерть. В-третьих, еще в марте этого года журналисты писали, что квартира Бориса Моисеева в столице площадью 120 кв. м. переписана на его директора — все того же Сергея Гороха, единственного человека, от которого мы получали вообще какие-либо известия о состоянии певца», — заявила она. Также Алена напомнила, что у певца есть старший брат Марк Толкач, который уже давно с недоверием относился к Гороху. Он открыто подозревал его в усугублении здоровья заслуженного артиста. Якобы арт-директор не уберегал артиста от пагубных привычек, хотя здоровье Моисеева и так было шатким. Жигалова отметила, что родные узнали о смерти певца от журналистов. Об этом она написала в Телеграм-канале «Алена, Блин!».