Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД
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Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД

Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДДКсения Бородина пожаловалась на инспекторов ГИБДД за медлительность при оформлении ДТП

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выразила недовольство работой сотрудников ГИБДД. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) она пожаловалась на медлительность инспекторов при вызове на оформление ДТП.

«Моя помощница Настя шесть с половиной часов ждет ГАИ, потому что в нее влетели. Шесть с половиной часов ГАИ не могут приехать! Даже в туалет нельзя отойти человеку! Это как?» — возмутилась телеведущая. Она также назвала такое долгое ожидание издевательством.

По ее словам, на весь район работает один инспектор, который оформляет ДТП. «А остальные где, простите? Примите меры!» — потребовала Бородина.

В августе сообщалось, что бывшие участники «Дома-2» Глеб и Анастасия Жемчуговы попали в ДТП в Крыму. По словам Жемчугова, их подрезали на скорости 100 километров в час, после чего их автомобиль влетел в отбойник. Участники телешоу не получили серьезных травм.

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По материалам: lenta.ru

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