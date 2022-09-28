Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не плохое наследство
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Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не плохое наследство

Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не плохое наследство
Брат певца Бориса Моисеева не собирается его хранить, но поборется за его наследство. Родной брат умершего после инсульта Бориса Моисеева Маркс Толкач отказался провожать своего близкого родственника. Корреспонденту КП он заявил, что не сможет прибыть на похороны из Канады, где проживает.
Впрочем, он и раньше не очень интересовался судьбой Бориса. По его признанию, приезжая в Москву на телешоу о заслуженном артисте, он не навещал его, ссылаясь на то, что якобы его арт-директор Сергей Горох специально прячет брата от него. Вместе с тем, Толкачу может остаться неплохое наследство. По данным издания, только в центре Москвы у Моисеева было три квартиры (одна, правда уже переписана на Гороха по договору пожизненной ренты), имеется недвижимость в Болгарии, ну а квадратные метры в Литве танцор уже оставил по завещанию Кристине Орбакайте.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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