Бывшего мужа Курковой могут мобилизовать в России, в то время как его брата призвали на Украине

Недавно бывший муж Равшаны Курковой, актер Стас Румянцев рассказал, что получил повестку из военкомата. Артист намерен служить на благо России, в то время как его родственник числится в украинской армии.

Румянцев подчеркнул, что намерен до конца стоять за Россию и не боится ничего. Правда, пока неясно, возьмут ли его в ряды Вооруженных сил РФ.

«В чем моя личная драма: я родился в СССР, на Урале. Когда мне было год, семья переехала в УССР, в город Каменец-Подольский. Это западная Украина. Учился в украинской школе до пятого класса. В 10 лет успешно сдал экзамен в Третий Московский кадетский Корпус. Переехал в Москву и по сей день живу здесь. Я люблю Украину и ее народ. Я люблю Россию и ее народ.

Мой троюродный брат В. Крыжановский был призван в ВСУ. Он мой родной человек. Теперь вы понимаете, что у меня творится внутри... Я не рассматриваю варианты отъезда из страны. Я не осуждаю никого, кто сделал такой выбор. Каждый остается честен с самим собой. И кто уехал — тоже! У каждого свой путь на земле! Не судите других людей, и будет вам счастье! Старайтесь понять и почувствовать каждого, принять его выбор и даже полюбить врага своего», — поделился 33-летний артист в личном блоге.

На днях будет известно, мобилизуют ли Стаса, у которого, к слову, есть маленькая дочь от звезды шоу «Холостяк» на ТНТ Натальи Горожановой.

«Пытаюсь достойно выйти из ситуации. Я не герой и не трус. Жду 28 сентября, когда будет ясен мой путь. Военно-врачебная комиссия признала меня негодным к срочной службе. Военком сказал, что это не срочка, а частичная мобилизация, поэтому они могут понизить планку и призвать. Буду держать в курсе», — заключил Румянцев.