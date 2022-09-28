ЦБ предлагают сообщать в МВД об подозрительных денежных переводах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » ЦБ предлагают сообщать в МВД об подозрительных денежных переводах

ЦБ предлагают сообщать в МВД об подозрительных денежных переводах

В законодательстве хотят установить правила обмена информацией между Центральным банком и МВД о подозрительных денежных переводах. Такой законопроект (№ 160028-8) Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал к принятию во втором чтении.

Документ, внесенный правительством, направлен на противодействие мошенническим списаниям. Банк России будет предоставлять в МВД информацию о случаях или попытках переводов денег без согласия клиентов. Порядок обмена, форму и перечень сведений, которые они будут предоставлять, закрепят в соглашении между ведомствами. Это поможет остановить вывод из России денег, похищенных у людей.

При этом банкам хотят дать право приостанавливать на два дня переводы по реквизитам, если есть подозрения, что счета принадлежат мошенникам или людям, участвующим в мошеннической схеме.            

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года советует не конфликтовать в первой половине дня
Тамара Глоба в гороскопе на 29 сентября 2022 года советует не
Тимати рассказал о своем побеге за границу
Тимати рассказал о своем побеге за границу
Виктория Лопырева рассказала о романе с мужем Нюши
Виктория Лопырева рассказала о романе с мужем Нюши
Что оставил после своей смерти Борис Моисеев
Что оставил после своей смерти Борис Моисеев
Муж Равшаны Курковой не хочет идти служить
Муж Равшаны Курковой не хочет идти служить
Сообщение об опечатанных военкоматами квартирах в Москве оказалось недостоверным
Сообщение об опечатанных военкоматами квартирах в Москве оказалось
Появились сравнения FIFA 23 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
Появились сравнения FIFA 23 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
В России обнаружили проблемы более чем с половиной российской экспортной нефти
В России обнаружили проблемы более чем с половиной российской
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли, Айрис Лоу, Мэй Маск посетили показ Dior
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли,
Есть два типа собак
Есть два типа собак
Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной мобилизации
Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной
Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел невесту-американку. Революционер Боря Моисеев
Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел

Топ на сегодня

Из AppStore исчезло популярное российское приложение
Из AppStore исчезло популярное российское приложение
В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
В рай или ад: через сколько часов после смерти душа покидает тело
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к Лорак. Соцсети звезд
Мамаева тратит почти миллион в месяц, а Киркоров нежно обратился к
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и жить счастливо
От каких вещей в доме нужно избавиться, чтобы сохранить энергию и
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям
Игрушки, которые понравятся и взрослым, и детям

Еще по теме

Путин разрешил банкам блокировать карты при подозрении на кражу?
Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж
Блокировку банковских карт предлагают узаконить
PayPal прекратил внутренние переводы в России