ЦБ предлагают сообщать в МВД об подозрительных денежных переводах

В законодательстве хотят установить правила обмена информацией между Центральным банком и МВД о подозрительных денежных переводах. Такой законопроект (№ 160028-8) Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал к принятию во втором чтении.

Документ, внесенный правительством, направлен на противодействие мошенническим списаниям. Банк России будет предоставлять в МВД информацию о случаях или попытках переводов денег без согласия клиентов. Порядок обмена, форму и перечень сведений, которые они будут предоставлять, закрепят в соглашении между ведомствами. Это поможет остановить вывод из России денег, похищенных у людей.

При этом банкам хотят дать право приостанавливать на два дня переводы по реквизитам, если есть подозрения, что счета принадлежат мошенникам или людям, участвующим в мошеннической схеме.