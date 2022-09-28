Церковный календарь: 29 сентября 2022 года в России отмечают два церковных праздника
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Церковный календарь: 29 сентября 2022 года в России отмечают два церковных праздника

Церковный календарь: 29 сентября 2022 года в России отмечают два церковных праздника

В православном календаре можно посмотреть, какой церковный праздник отмечают сегодня, 29 сентября 2022 года, в России. К тому же священнослужители и знающие люди подскажут, как себя вести в этот день. А еще с праздниками 29 сентября связано множество поверий и примет.

Церковные праздники 29 сентября 2022 года

Согласно церковному календарю, 29 сентября 2022 года православные верующие будут отмечать два церковных праздника: день памяти страдалицы Евфимии Всехвальной и иконы Божией Матери «Призри на смирение».

День великомученицы Евфимии Всехвальной


Непорочная Евфимия жила в 3-4 столетии, в Халкидоне. Девушка была родом их христианской семьи. За свою непоколебимую веру в Христа она подверглась гонениям и страданиям. Она была брошена на растерзание диким зверям. Однако, последние пощадили девушку. Лишь медведица сделала ей небольшую ранку, от которой Евфимия умерла. Родители забрали тело великомученицы домой, а через некоторое время на месте ее возвели величественный храм.

День памяти иконы Богоматери «Призри на смирение»

Одним из самых красивых и чудотворных образов считается икона Божьей Матери «Призри на смирение». Впервые данный образ проявился еще в 1420 году, однако свои чудодейственные силы проявил лишь в 20 столетии. Согласно древним поверьям, образ Богоматери проявился в городе Псков, в период голодовки. Из глаз Божьей Матери текли кровавые слезы. Дева, как-будто показывала местным жителям, что она переживает и заботиться о них.


Поскольку «Призри на смирение» принадлежит к типу икон «Путеводительница», то ее нередко брали с собой в крестные походы. Перед ней уповали о помощи, о завершении войны и бедствий.

Данная икона имеет множество изображений. Но основные компоненты иконы такие: Богородица со скипетром в руке и с короной на голове, держит ребенка на руке (как в правой, так и в левой); Сын Божий бережно торкается правой рукой к ланите Девы (как-будто разворачивает ее к молящимся, призывает ее к помощи), а в левой держит шар (знамение правительства церкви).

Икона «Призри на смирение», о чем молятся

Перед иконой Божьей Матери «Призри на смирение» принято читать молитвы, что помогают научиться смирению. Смиренный человек имеет ясные и чистые мысли. Он обладает такими качествами, как скромность, вежливость и кротость. К тому же, смиренный человек уважает окружающих и себя самого, со всеми своими тяготами.

Молебны перед иконой «Призри на смирение» помогают:

  • получить смирение для себя и своих родных;
  • еще, они помогают людям раскаяться за грешников, что не отдают отчет о своих проступках;
  • излечиться многих заболеваний (к примеру, болезни сердца, сосудов, женских половых органов);
  • молитвы перед святым образом «Призри на смирение» очищают помыслы человека и его душу;
  • помогают облегчить состояние умерших душ;
  • к тому же, данная икона помогает уладить проблемы с жилплощадью.

Народные приметы, связанные с церковными праздниками 29 сентября 2022 года

Девочка, родившаяся в день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной, будет обладать красивым певчим голосом. Еще,эти люди отличаются непостоянством и любвеобильностью. Сны в этот день, как правило, сбываются. В этот день принято устраивать капустные вечеринки (заготавливать капусту на зиму).


Если отправиться в баню 29 сентября вчетвером, то будет большая ссора. Использовать в бане чужой веник — привлечь к себе болезни. Поцелуй в бане в этот день приведет к разлуке с любимым. Если высморкаться в бане на пол 29 сентября, то можно потерять обоняние.

Нельзя начинать новое дело в этот день, оно обречено на крах. Если 29 сентября сухая и ясная погода, то зима будет поздней и мягкой. Гадания в этот день считаются правдивыми.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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