ЧП: Директора РЖД нашли мертвым
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ЧП: Директора РЖД нашли мертвым

ЧП: Директора РЖД нашли мертвым
Подозревают, что Павел Пчельников покончил с собой. В Москве скончался директор по коммуникациям дочерней компании РЖД «Цифровая логистика» Павел Пчельников. Его тело нашли на балконе собственной квартиры. Труп 52-летнего Павла Пчельникова обнаружили 28 сентября в 6:30 по местному времени. Бездыханное тело мужчины находилось на балконе. Предположительно, коммерсант свел счеты с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Погибший окончил Финансовый университет при Правительстве РФ, занимал пост директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» (специализация — грузовые перевозки). Еще месяц назад Пчельников наслаждался отпуском и делился веселыми снимками. Что подтолкнуло мужчину на отчаянный шаг — остается загадкой, пишет «МК».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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