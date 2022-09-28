Что оставил после своей смерти Борис Моисеев

Стало известно, на какие средства жил, и что оставил певец Борис Моисеев. Вчера из жизни ушел Борис Моисеев — тело артиста в его собственной квартире обнаружил директор Сергей Горох. По предварительным данным, причиной смерти певца стал очередной инсульт. В последнее время Моисеев испытывал серьезные проблемы со здоровьем и вел затворнический образ жизни. Но все же годы работы в шоу-бизнесе не прошли даром — артист не испытывал проблем с деньгами.По сообщению инсайдера, 68-летний Борис Михайлович владел «трешкой» в Юрмале (площадью 100 квадратов), которую впоследствии подарил Кристине Орбакайте, несколькими квартирами в центре Москвы. В одной из них исполнитель проживал (она, по всей видимости, отойдет Сергею Гороху, — прим. ред.), две другие пустовали и почему-то даже не сдавались в аренду. Моисеев мог себе это позволить, ведь имел регулярный доход — получал авторские отчисления. «Главный доход ему приносили его произведения, которые активно используются до сих пор. Он успел зарегистрировать права на 200 музыкальных композиций, в том числе на «Голубую луну». В среднем они приносили около 7-10 миллионов рублей в год. Но чаще всего использовались не песни, а его хореография», — поделились в окружении Моисеева «ФАН». Пока неизвестно, когда и где будет похоронен певец. Пока же звездные друзья прощаются с Борисом Михайловичем в Сети.