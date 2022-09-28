«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге

Тысячи мужчин из России пытаются избежать частичной мобилизации и бегут из страны. Многие из них сегодня буквально застряли в Верхнем Ларсе — контрольно-пропускном пункте Северной Осетии. Среди них нашелся и парень, очень похожий внешне на рэпера Тимати.

Бизнесмен уже высказался по этому поводу. Не обошлось здесь без иронии. «Да, это я. В крысу решил сквозануть через перевал, вместо бизнес-класса в Дубцы. Надо быть проще и ближе к народу!» — съязвил в личном блоге 39-летний Тимур.

К слову, недавно Тимати был в Узбекистане, тогда его захейтили за то, что он якобы сбежал из страны.

Рэпер все же вернулся в Москву и ответил недоброжелателям, подчеркнув, что не бросит Родину в сложное время.

«Я дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о перекрытии неба и военном положении не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать.

В отношении частичной мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: Если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — признался он.