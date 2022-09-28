День 28 сентября в истории
День работника атомной промышленности.
Профессиональный праздник учрежден указом Президента РФ от 3 июня 2005 года.
28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР принял распоряжение «Об организации работ по урану», а также одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Уже через два года в институте Гиредмет был произведен первый советский слиток чистого урана массой более одного килограмма. В 1948 году на комбинате № 817 (ныне ПО «Маяк» в Челябинской области) был запущен первый промышленный реактор «А» по производству плутония мощностью 100 мегаватт.
Сегодня атомная отрасль России — это мощный комплекс, в который входит более чем 350 предприятий и организаций, а также единственный в мире атомный ледокольный флот. В нашей стране работают 11 атомных станций, в промышленной эксплуатации которых находятся 37 энергоблоков.
Всемирный день борьбы против бешенства.
Памятная дата ООН, установленная по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Отмечается с 2007 года.
Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу своей абсолютной летальности (если в первые часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, то он погибнет).
По данным Глобального альянса по контролю бешенства, более чем в 150 странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55 тысяч человек.
Международный день всеобщего доступа к информации.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией ЮНЕСКО 17 ноября 2015 года. Его цель — привлечь внимание мировой общественности к необходимости обеспечить общественный доступ к информации и защитить основные свободы человека.
52 года назад (1970) был основан Центр спорта и образования «Самбо‑70».
В этот день в московской школе №113 первую тренировку провел чемпион мира по самбо, заслуженный тренер СССР Давид Рудман.
Сегодня «Самбо-70» — одно из крупнейших спортивных учреждений в Москве и России. В центре работают отделения по 26 видам спорта, где проходят обучение порядка 16 тысяч человек.
За полвека существования из стен «Самбо-70» вышли более 40 тысяч воспитанников. Среди них: свыше 1200 мастеров спорта СССР и России; 234 мастера спорта международного класса; 92 заслуженных мастеров спорта;
многочисленные чемпионы мира и Европы. Воспитанниками Центра были также победители и призеры летних и зимних Олимпийских и Сурдлимпийских игр: Александр Михайлин, Расул Бокиев, Елена Замолодчикова, Александра Федорива, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева и др.
69 лет назад (1953) первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Сергеевич Хрущев.
«Эпоха Хрущева» продлилась 11 лет. С его именем связывают «оттепель», которая наступила в СССР после смерти Сталина, успехи в покорении космоса, активное жилищное строительство, но вместе с тем и неудачи в сельском хозяйстве и внешней политике.
В октябре 1964 года на Октябрьском пленуме ЦК КПСС, который был организован в отсутствие Никиты Хрущева, находившегося в это время на отдыхе, он был освобождён от всех партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья».
78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны началась Белградская стратегическая наступательная операция.
Её целью было уничтожение основных сил немецкой группы армий «F» и освобождении восточных и южных районов Югославии. Также необходимо было не допустить отступление немецкой группы армий «Е» из Греции, Албании и южных районов Югославии через Белград в Венгрию.
В операции, которая продлилась до 20 октября, участвовали войска 3‑го и 2‑го Украинских фронтов, Дунайская военная флотилия, а также Народно-освободительная армия Югославии и болгарская армия. Им противостояла армейская группа «Сербия» из группы армий «F».
В результате Белградская стратегическая наступательная операция были освобождены восток и северо-восток Югославии, её столица — Белград и созданы благоприятные условия для наступления на Будапешт.
85 лет назад (1937) были образованы Алтайский край и Новосибирская область.
28 сентября 1937 года Центральный исполнительный комитет СССР принял постановление о разделении Западно-Сибирского края на Алтайский край и Новосибирскую область.
Сегодня эти два субъекта РФ входят в состав Сибирского федерального округа.
249 лет назад (1773) началось крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
Донской казак Емельян Пугачев, называвший себя «чудом спасшимся императором Петром III» выступил с манифестом, в котором призывал казаков к себе на верность и службу, и жаловал «их вольностями и привилегиями».
Восстание охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. К мятежным казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне ряда губерний, где разворачивались военные действия.
Пугачевский бунт, переросший в полномасштабную крестьянскую войну, несмотря на военное поражение мятежников и пленение Пугачёва в сентябре 1774 года, продолжался до середины 1775 года.
В январе 1775 года Емельян Пугачёв и его главные соратники после следствия и суда были казнены в Москве.
21 год назад (2001) на аукционе Кристи в Лондоне был продан один из самых известных и крупных изумрудов — «Могол».
Этот драгоценный камень весом 217,80 карата назван в честь индийских властителей, правящих в Индии в XVI — XVII веках. Как полагают историки, изумруд был привезён из Колумбии и продан в конце XVII века последнему из династии Великих Моголов — императору Аурангзебу. На одной стороне ярко зеленого камня (как правило, такой цвет не свойственен изумрудам подобных размеров) выгравированы строки мусульманской молитвы, а на другой — восточный орнамент в виде цветка.
28 сентября 2001 года «Могол» был продан на аукционе Кристи за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2,2 миллиона долларов) неизвестному покупателю.
21 год назад (2001) учрежден Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН.
Он был создан после террористических атак, совершенных 11 сентября 2001 года в США. На комитет возложена задача содействовать укреплению потенциала государств‑членов ООН по предотвращению террористических актов как на национальном, так и межрегиональном уровне.
28 лет назад (1994) в Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония».
На борту судна, совершавшего рейс «Таллинн - Стокгольм», находились 989 человек. В районе архипелага Турку у парома оторвался визор, закрывающий носовые ворота. На грузовую палубу хлынула вода. «Эстония» резко накренилось на правый борт, и менее чем за час затонула.
В катастрофе погибли 852 человека, среди них граждане Швеции, Эстонии, Финляндии, России, Канады, Германии, Белоруссии и Литвы. Удалось спастись лишь 137.
Согласно официальному заключению эстонско-финско-шведской комиссии, причиной гибели парома стали недостатки в конструкции парома и тяжёлые погодные условия.
404 года назад (1618) в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард.
Ломбард — один из старейших финансовых институтов в мировой истории. Подобные учреждения существовали ещё в Древнем Китае. В Европе возможность взять кредит под залог имущества впервые появились в XIV—XVI веках. Такие услуги оказывали предприимчивые итальянцы, выходцы из области Ломбардия, которые основали Дом Ломбарди (отсюда и произошло слово «ломбард»).
В современном виде ломбард был открыт 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой Дома Ломбарди. Позднее была создана целая сеть ссудо-залоговых учреждений по всей Европе.
В России ломбарды появились в начале XVIII века. Монетная контора начала выдавать ссуды под заклад золотых и серебряных вещей. После Октябрьской революции 1917 года банковский сектор страны был национализирован и выдача кредитов под залог имущества был прекращен. Вновь ломбарды появились в нашей стране только во времена Перестройки.