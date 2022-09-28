День 28 сентября в истории

День работника атомной промышленности.

Профессиональный праздник учрежден указом Президента РФ от 3 июня 2005 года.

28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР принял распоряжение «Об организации работ по урану», а также одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Уже через два года в институте Гиредмет был произведен первый советский слиток чистого урана массой более одного килограмма. В 1948 году на комбинате № 817 (ныне ПО «Маяк» в Челябинской области) был запущен первый промышленный реактор «А» по производству плутония мощностью 100 мегаватт.

Сегодня атомная отрасль России — это мощный комплекс, в который входит более чем 350 предприятий и организаций, а также единственный в мире атомный ледокольный флот. В нашей стране работают 11 атомных станций, в промышленной эксплуатации которых находятся 37 энергоблоков.

Всемирный день борьбы против бешенства.

Памятная дата ООН, установленная по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Отмечается с 2007 года.

Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу своей абсолютной летальности (если в первые часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, то он погибнет).

По данным Глобального альянса по контролю бешенства, более чем в 150 странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55 тысяч человек.

Международный день всеобщего доступа к информации.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией ЮНЕСКО 17 ноября 2015 года. Его цель — привлечь внимание мировой общественности к необходимости обеспечить общественный доступ к информации и защитить основные свободы человека.

52 года назад (1970) был основан Центр спор­та и образования «Самбо‑70».

В этот день в московской школе №113 первую тренировку провел чемпион мира по самбо, заслуженный тренер СССР Давид Руд­ман.

Сегодня «Самбо-70» — одно из крупнейших спортивных учреждений в Москве и России. В центре работают отделения по 26 видам спорта, где проходят обучение порядка 16 тысяч человек.

За полвека существования из стен «Самбо-70» вышли более 40 тысяч воспитанников. Среди них: свыше 1200 мастеров спорта СССР и России; 234 мастера спорта международного класса; 92 заслуженных мастеров спорта;

многочисленные чемпионы мира и Европы. Воспитанниками Центра были также победители и призеры летних и зимних Олимпийских и Сурдлимпийских игр: Александр Михайлин, Расул Бокиев, Елена Замолодчикова, Александра Федорива, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева и др.

69 лет назад (1953) первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Сергеевич Хрущев.

«Эпоха Хрущева» продлилась 11 лет. С его именем связывают «оттепель», которая наступила в СССР после смерти Сталина, успехи в покорении космоса, активное жилищное строительство, но вместе с тем и неудачи в сельском хозяйстве и внешней политике.

В октябре 1964 года на Октябрьском пленуме ЦК КПСС, который был организован в отсутствие Никиты Хрущева, находившегося в это время на отдыхе, он был освобождён от всех партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья».

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной во­йны началась Белградская стратегическая наступательная операция.

Её целью было уничтожение основных сил немецкой группы армий «F» и освобождении восточных и южных районов Югославии. Также необходимо было не допустить отступление немецкой группы армий «Е» из Греции, Албании и южных районов Югославии через Белград в Венгрию.

В операции, которая продлилась до 20 октября, участвовали войска 3‑го и 2‑го Украинских фронтов, Дунайская военная флотилия, а также Народно-освободительная армия Югославии и болгарская армия. Им противостояла армейская группа «Сербия» из группы армий «F».

В результате Белградская стратегическая наступательная операция были освобождены восток и се­веро-восток Югославии, её столица — Белград и созданы благоприятные условия для насту­пления на Будапешт.

85 лет назад (1937) были образованы Алтайский край и Новосибирская область.

28 сентября 1937 года Центральный исполнительный комитет СССР принял постановление о разделении Западно-Сибирского края на Алтайский край и Новосибирскую область.

Сегодня эти два субъекта РФ входят в состав Сибирского федерального округа.

249 лет назад (1773) началось крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

Донской казак Емельян Пугачев, называвший себя «чудом спасшимся императором Петром III» выступил с манифестом, в котором призывал казаков к себе на верность и службу, и жаловал «их вольностями и привилегиями».

Восстание охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. К мятежным казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне ряда губерний, где разворачивались военные действия.

Пугачевский бунт, переросший в полномасштабную крестьянскую войну, несмотря на военное поражение мятежников и пленение Пугачёва в сентябре 1774 года, продолжался до середины 1775 года.

В январе 1775 года Емельян Пугачёв и его главные соратники после следствия и суда были казнены в Москве.

21 год назад (2001) на аукционе Кристи в Лондоне был продан один из самых известных и крупных изумрудов — «Могол».

Этот драгоценный камень весом 217,80 карата назван в честь индийских властителей, правящих в Индии в XVI — XVII веках. Как полагают историки, изумруд был привезён из Колумбии и продан в конце XVII века последнему из династии Великих Моголов — императору Аурангзебу. На одной стороне ярко зеленого камня (как правило, такой цвет не свойственен изумрудам подобных размеров) выгравированы строки мусульманской молитвы, а на другой — восточный орнамент в виде цветка.

28 сентября 2001 года «Могол» был продан на аукционе Кристи за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2,2 миллиона долларов) неизвестному покупателю.

21 год назад (2001) учрежден Контртеррористический ко­митет Совета Безопасности ООН.

Он был создан после террористических атак, совершенных 11 сентября 2001 года в США. На комитет возложена задача содействовать укреплению потенциала государств‑членов ООН по пре­дотвращению террористических актов как на националь­ном, так и межрегиональном уровне.

28 лет назад (1994) в Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония».

На борту судна, совершавшего рейс «Таллинн - Стокгольм», находились 989 человек. В районе архипелага Турку у парома оторвался визор, закрывающий носовые ворота. На грузовую палубу хлынула вода. «Эстония» резко накренилось на правый борт, и менее чем за час затонула.

В катастрофе погибли 852 человека, среди них граждане Швеции, Эстонии, Финляндии, России, Канады, Германии, Белоруссии и Литвы. Удалось спастись лишь 137.

Согласно официальному заключению эстонско-финско-шведской комиссии, причиной гибели парома стали недостатки в конструкции парома и тяжёлые погодные условия.

404 года назад (1618) в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард.

Ломбард — один из старейших финансовых институтов в мировой истории. Подобные учреждения существовали ещё в Древнем Китае. В Европе возможность взять кредит под залог имущества впервые появились в XIV—XVI веках. Такие услуги оказывали предприимчивые итальянцы, выходцы из области Ломбардия, которые основали Дом Ломбарди (отсюда и произошло слово «ломбард»).

В современном виде ломбард был открыт 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой Дома Ломбарди. Позднее была создана целая сеть ссудо-залоговых учреждений по всей Европе.

В России ломбарды появились в начале XVIII века. Монетная контора начала выдавать ссуды под заклад золотых и серебряных вещей. После Октябрьской революции 1917 года банковский сектор страны был национализирован и выдача кредитов под залог имущества был прекращен. Вновь ломбарды появились в нашей стране только во времена Перестройки.