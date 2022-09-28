Депутат объяснил, с чем связано предложение снизить расходы на лечение COVID-19
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Депутат объяснил, с чем связано предложение снизить расходы на лечение COVID-19

Депутат объяснил, с чем связано предложение снизить расходы на лечение COVID-19

Средние нормативы объемов оказания медпомощи онкопациентам могут вырасти на 16%, а экстракорпорального оплодотворения — на 18,5%. При этом рекомендованную стоимость стационарного лечения пациентов с коронавирусом в 2023 году планируют уменьшить. Такие положения содержит проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2023-2025 годы, подготовленный Минздравом. С чем связаны эти изменения, «Парламентской газете» рассказал доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

В документе Минздрава обращается внимание на то, что средний подушевой норматив оказания бесплатной медпомощи по ОМС в 2023 году составит 16 766,2 рубля. Это на 11% больше, чем в текущем году. На 5,5% вырастет и средний норматив за счет средств региональных бюджетов. На одного человека будут выделять 4088,4 рубля.

Кроме того, в документе впервые установили средние нормативы объема медпомощи по профилю «Медицинская реабилитация» в условиях дневного стационара. На комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление пациента, в 2023 году планируют выделять 23 160,1 рубля.

В проекте также планируется на 18,5% увеличить средние нормативы объемов экстракорпорального оплодотворения и на 16% — нормативы на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. В нем также дополнили перечень высокотехнологичных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации. Теперь перечень включает девять методов, в него предложили включить транскатетерную реконструкцию митрального клапана сердца. Стоимость этой операции  —  более 4 миллионов рублей.


Проект Минздрава также предусматривает увеличение случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом более чем в два раза по сравнению с текущим годом. Однако стоимость лечения таких пациентов в 2023 году рекомендовано снизить до 96 тысяч рублей. В 2022 году она составляет 116 тысяч на каждого человека.

Программа государственных гарантий — это главный инструмент, обеспечивающий оказание качественной медицинской помощи, отметил Айрат Фаррахов. Однако чтобы эта программа была максимально эффективной, она должна меняться, сказал депутат. По его словам, с одной стороны программа госгарантий должна учитывать течение заболеваний, изменение причин смертности, а с другой — оптимально использовать ресурсы, необходимые для ее реализации — налоги и страховые взносы.


«Посмотрите, какой уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом был раньше, — напомнил Фаррахов. — Сейчас же это заболевание, как правило, протекает легко. Тяжелых случаев, требующих лечения в стационарах, стало гораздо меньше».

Важно учитывать этот фактор, чтобы максимально эффективно распределять финансовые ресурсы, заключил депутат.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее. 

 

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По материалам: pnp.ru

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