DLC за $39,99 доступно бесплатно по подписке Game Pass Ultimate, плюс еще один перк
Подписчикам сервиса Game Pass Ultimate стали доступны бесплатно новые перки. Один из них предлагает бонусы в игре World of Warships: Legends, а другой — в игре Super Animal Royale.
World of Warships: Legends
Большой набор за $39,99 для игры World of Warships: Legends, который сейчас можно забрать бесплатно. Сделать это можно прямо со страницы в Microsoft Store, ссылка дана ниже. Набор включает в себя:
Британский премиум линкор III уровня Bellerophon;
7 дней премиум аккаунта;
15 камуфляжей Union Jack;
15 камуфляжей «Тип 3 — Хэллоуин»;
20 редких бустеров опыта кораблей;
20 редких бустеров кредитов;
20 редких бустеров опыта командира;
20 редких бустеров глобального опыта;
20 редких боевых бустеров;
1 000 000 кредитов;
100 000 опыта командира;
20 000 глобального опыта.
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Super Animal Royale
Также по Game Pass Ultimate стал доступен бесплатно новый бонус для игры Super Animal Royale. Он дает косметические предметы в игре.