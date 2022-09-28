DLC за $39,99 доступно бесплатно по подписке Game Pass Ultimate, плюс еще один перк

Вадим Карасев





Подписчикам сервиса Game Pass Ultimate стали доступны бесплатно новые перки. Один из них предлагает бонусы в игре World of Warships: Legends, а другой — в игре Super Animal Royale.

World of Warships: Legends





Большой набор за $39,99 для игры World of Warships: Legends, который сейчас можно забрать бесплатно. Сделать это можно прямо со страницы в Microsoft Store, ссылка дана ниже. Набор включает в себя:

World of Warships: Legends — Оседлав Пегаса

Британский премиум линкор III уровня Bellerophon;7 дней премиум аккаунта;15 камуфляжей Union Jack;15 камуфляжей «Тип 3 — Хэллоуин»;20 редких бустеров опыта кораблей;20 редких бустеров кредитов;20 редких бустеров опыта командира;20 редких бустеров глобального опыта;20 редких боевых бустеров;1 000 000 кредитов;100 000 опыта командира;20 000 глобального опыта.

Готовьтесь к подвигам! Премиум линкор III уровня Bellerophon, названный в честь древнего мифического героя, станет отличным подспорьем для э…

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Super Animal Royale





Также по Game Pass Ultimate стал доступен бесплатно новый бонус для игры Super Animal Royale. Он дает косметические предметы в игре.