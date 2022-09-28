Дубровский недоволен ролью «проходного билета»

Вадим Карасев

В очередной раз у Влада Дубровского появились определённые неприятности. На Дом-2 пришла одна из бывших участниц — Валерия Фомина, за которой он фактически сразу начал ухаживать. Однако стоило ему немного пообщаться с девушкой, как он довольно быстро понял, что не интересен ей. Естественно, это вызвало возмущение у парня. Парень искренне недоволен тем, что его используют всего лишь в качестве «проходного билета» на Дом-2. Буквально спустя несколько дней девицы уходят от него, а те, что ему симпатичны за периметром, даже и не думают появляться под камерами.Влад часто приглашает на проект знакомых, чтобы оставаться на плаву, либо пытается выяснить, почему девушки с Дом-2 относятся к нему совершенно несерьёзно. Видимо, проектный ловелас ожидал совершенно другого исхода.Впрочем, Влад сам неоднократно всё рушил ещё на том этапе, когда отношения только зарождались. Неужели спустя пару месяцев его выставят за ворота как одиночку? Или парню удастся таки найти себе пару?