Есть ли бронь от мобилизации и как ее получить?
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Есть ли бронь от мобилизации и как ее получить?

Есть ли бронь от мобилизации и как ее получить?

Стало известно, что гражданам доступна бронь от частичной мобилизации. Рассказываем, что это, кому она доступна и как ее получить.


Бронь освобождает сотрудника от призыва в рамках частичной мобилизации. Портал «

В этот список входят следующие граждане России:

– занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

– являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;

– имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (россияне женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

– имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

– матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

– имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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